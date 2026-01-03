3 जनवरी 2026,

शनिवार

कटनी

इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों पर सरकार की मंत्री ‘मौन’, जवाब देने की जगह छोड़ा मंच

mp news: मध्यप्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों के सवाल पर साधी चुप्पी।

कटनी

image

Shailendra Sharma

Jan 03, 2026

pratima bagri

minister pratima bagri

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी की वजह से हुई मौतों ने एक तरफ जहां पूरे देश को झकझोर दिया है वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी गर्माई हुई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है लेकिन अब सरकार के मंत्री इस घटना पर कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं। कटनी में शिक्षा संघ द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान जब राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी से मीडिया ने इंदौर में पानी से हुई मौतों पर सवाल किया तो वो सवालों से बचती नजर आईं और बिना जवाब दिए ही मंच से चली गईं।

राज्यमंत्री ने नहीं दिया सवालों का जवाब

शिक्षा संघ द्वारा द्वारका भवन में आयोजित राज्य शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होने मध्यप्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी शनिवार को कटनी पहुंची थीं। कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने उनसे इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों और इस मुद्दे पर राहुल गांधी के X पोस्ट को लेकर सवाल किया, तो मंत्री ने सीधे जवाब देने से परहेज किया। पत्रकारों का सवाल इंदौर में हुई मौतों को लेकर था, लेकिन मंत्री प्रतिमा बागरी विषय बदलते हुए शिक्षा संघ और शिक्षक सम्मान समारोह से जुड़ी बातें करने लगीं। मीडिया द्वारा बार-बार सवाल दोहराए जाने के बावजूद मंत्री लगभग एक मिनट से अधिक समय तक केवल शिक्षा संघ पर ही बोलती रहीं। जैसे ही उन्होंने अपना बयान समाप्त किया, औपचारिक रूप से धन्यवाद कहा और बिना किसी जवाब के मंच एवं कार्यक्रम स्थल छोड़कर तेजी से निकल गईं।

सांसद बोले— सरकार गंभीर, कार्रवाई जारी

कार्यक्रम में मौजूद नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी से जब इस घटनाक्रम पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सरकार इंदौर मामले को लेकर गंभीर है। उन्होंने दावा किया कि कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि मंत्रियों का सवालों से बचना या मंच छोड़कर चले जाना कितना उचित है, तो उन्होंने इसे इंदौर तक सीमित विषय बताते हुए कहा कि मामले में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

