इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों पर सरकार की मंत्री ‘मौन’, जवाब देने की जगह छोड़ा मंच

शिक्षा संघ द्वारा द्वारका भवन में आयोजित राज्य शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होने मध्यप्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी शनिवार को कटनी पहुंची थीं। कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने उनसे इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों और इस मुद्दे पर राहुल गांधी के X पोस्ट को लेकर सवाल किया, तो मंत्री ने सीधे जवाब देने से परहेज किया। पत्रकारों का सवाल इंदौर में हुई मौतों को लेकर था, लेकिन मंत्री प्रतिमा बागरी विषय बदलते हुए शिक्षा संघ और शिक्षक सम्मान समारोह से जुड़ी बातें करने लगीं। मीडिया द्वारा बार-बार सवाल दोहराए जाने के बावजूद मंत्री लगभग एक मिनट से अधिक समय तक केवल शिक्षा संघ पर ही बोलती रहीं। जैसे ही उन्होंने अपना बयान समाप्त किया, औपचारिक रूप से धन्यवाद कहा और बिना किसी जवाब के मंच एवं कार्यक्रम स्थल छोड़कर तेजी से निकल गईं।