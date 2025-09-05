कटनी में स्टेट जीएसटी का बड़ा छापा: चार ट्रक जब्त, जांच शुरु

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में शुक्रवार को स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर चार ट्रकों को पकड़ लिया। इन ट्रकों में मौजूद सामान के बिलों में अनियमितता की आंशका जताई गई है।



कार्रवाई के दौरान सभी ट्रकों को कुठला थाने में खड़ा कराया गया है। ट्रक में भरे सामानों के बिल और दूसरे कागजातों की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी के द्वारा ये कार्रवाई चोरी से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।