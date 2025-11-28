Patrika LogoSwitch to English

रेलवे के पार्सल ठेकेदार कर्मचारी पर चाकू से वार, दहशत में आए यात्री

MP news: कोतवाली थाना क्षेत्र के घटना, दहशत में रहे यात्री, सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल, बेखौफ बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

कटनी

Nov 28, 2025

MP News: यात्रियों से खचाखच भरे कटनी रेलवे स्टेशन के प्रवेशद्वार के समीप अचानक बदमाशों ने रेलवे पार्सल ठेकेदार के कर्मचारी पर चाकू से वार कर दिया। चाकू के वार से लहूलुहान युवक जमीन पर गिर गया और बदमाश भाग निकले। इस घटना के दौरान वहां मौजूद यात्री दहशत में आ गए और हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद स्टेशन के वेंडरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी दी। वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है तो वहीं बेखौफ बदमाश अबतक नहीं पकड़े गए हैं।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार बैलटघाट निवासी शशांक पिता इंद्रभूषण शुक्ला (25) कटनी रेलवे स्टेशन में प्राइवेट पार्सल ठेकेदार के लिए कार्य करता है। पार्सल लोड होने के बाद इसकी गिनती करना सहित ट्रेन के नंबर नोट करने का कार्य करता है। गुरुवार शाम वह कटनी रेलवे स्टेशन के बाहर चाय पीने गया था। लौटते समय स्टेशन के प्रवेशद्वार के समीप रोड पर खड़ा था। इसी दौरान अज्ञात युवक यहां पहुंचे और पुराने विवाद के चलते उसपर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान यहां सैकड़ों की संख्या में यात्री व स्थानीय लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया। चाकू से हमले से घायल शशांक शुक्ला जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान यहां मौजूद वेंडर्स ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। यहां उपचार के बाद घायल शशांक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

अपराधियों का गढ़ बन रहा स्टेशन

कटनी रेलवे स्टेशन के बाहर चाकूबाजी की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पूर्व भी यहां गोली चलने सहित लूट व चाकूबाजी की घटनाएं हो चुकी है। स्टेशन चौराहा व पार्किंग एरिया अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के इस स्थान पर समीप ही जीआरपी थाना मौजूद है। इसके बावजूद यहां अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

एसपी ले रहे थे क्राइम मीटिंग

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था। एसपी जहां अपराधों के निकाल और बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे थे वहीं चंद घंटों में ही यह वारदात हो गई। कोतवाली क्षेत्र में पूर्व में भी चौपाटी में ट्रिपल मर्डर की वारदात हो चुकी है।

पुराने विवाद का मामला, जांच शुरू

स्टेशन के बाहर चाकूबाजी की घटना हुई है। पीड़ित ने बताया है कि दो आरोपी है, जिन्हें वह पहचानता है। पुराने विवाद पर यह घटना हुई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।

-राखी पांडे, थाना प्रभारी, कोतवाली

28 Nov 2025 10:44 am

