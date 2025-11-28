रेलवे के पार्सल ठेकेदार कर्मचारी पर चाकू से वार, दहशत में आए यात्री

जानकारी के अनुसार बैलटघाट निवासी शशांक पिता इंद्रभूषण शुक्ला (25) कटनी रेलवे स्टेशन में प्राइवेट पार्सल ठेकेदार के लिए कार्य करता है। पार्सल लोड होने के बाद इसकी गिनती करना सहित ट्रेन के नंबर नोट करने का कार्य करता है। गुरुवार शाम वह कटनी रेलवे स्टेशन के बाहर चाय पीने गया था। लौटते समय स्टेशन के प्रवेशद्वार के समीप रोड पर खड़ा था। इसी दौरान अज्ञात युवक यहां पहुंचे और पुराने विवाद के चलते उसपर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान यहां सैकड़ों की संख्या में यात्री व स्थानीय लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया। चाकू से हमले से घायल शशांक शुक्ला जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान यहां मौजूद वेंडर्स ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। यहां उपचार के बाद घायल शशांक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।