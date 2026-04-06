MP में जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे चाचा-भतीजा, अचानक डिवाइडर से टकराई बाइक, दोनों की मौत

MP news: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबाघाट-गायत्री नगर मार्ग पर रविवार देर रात 12.30 बजे एक भीषण सड़क हादसे (Road Accident) में चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों युवकों को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी की डोर टूट गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना के समय मौजूद कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि किसी अन्य गाडी ने उन्हें टक्कर मारी है। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। जन्मदिन की खुशिया मातम में बदल गई है।