दुकान व गोदामों में पुलिस ने खंगाले चायनीज माझा, दुकानदानों को दी हिदायत, देखें वीडियो

कटनी. मकर संक्रांति के पर्व पर होने वाली पतंगबाजी को देखते हुए चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बुधवार पुलिस सतर्क नजर आई। बुधवार को नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसीया के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल द्वारा शहर की पतंग दुकानों में छापेमारी कर जांच की गई। सिल्वर टॉकीज के समीप स्थित शर्मा पतंग की दुकान एवं गोदाम में पुलिस ने सघन जांच की। जांच के दौरान चाइनीज मांझा नहीं पाया गया, हालांकि कांचदार व अत्यधिक मजबूत धागा मिलने पर उसे बेचने से दुकानदार को मना किया गया। साथ ही पुलिस ने धागों को सैंपल के तौर पर जप्त कर जांच के लिए भेजा है। कार्रवाई के दौरान एसआई कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। कोतवाली क्षेत्र में बस स्टैंड चौकी प्रभारी सिद्धार्थ राय ने भी टीम के साथ जांच की।
जांच के दौरान पतंग खरीदने आए बच्चों और युवाओं को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का खतरनाक मांझा उपयोग में लाना जानलेवा हो सकता है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर पुलिस द्वारा जिले में चाइनीज मांझा के विरुद्ध विशेष सर्चिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर एवं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पतंग दुकानों, जनरल स्टोर्स और अन्य संभावित दुकानों पर अचानक निरीक्षण एवं सघन तलाशी ली गई। पुलिस ने दुकानदारों को चाइनीज मांझा के विक्रय, भंडारण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी देते हुए सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी दुकान पर चाइनीज मांझा पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए सामग्री जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।
पुलिस ने बताया कि चाइनीज मांझा धातु व केमिकल से बना होने के कारण अत्यंत खतरनाक होता है। पूर्व में इससे राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों एवं पक्षियों के घायल होने और मृत्यु तक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। राहुलबाग में बच्चे का गला कटने से लोग दहशत में रहे। पुलिस ने नागरिकों से आवाहन किया है कि वे स्वयं और अपने बच्चों को चाइनीज मांझा के उपयोग से दूर रखें, इसकी बिक्री या भंडारण की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें।
