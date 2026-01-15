दुकान व गोदामों में पुलिस ने खंगाले चायनीज माझा, दुकानदानों को दी हिदायत, देखें वीडियो

कटनी. मकर संक्रांति के पर्व पर होने वाली पतंगबाजी को देखते हुए चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बुधवार पुलिस सतर्क नजर आई। बुधवार को नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसीया के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल द्वारा शहर की पतंग दुकानों में छापेमारी कर जांच की गई। सिल्वर टॉकीज के समीप स्थित शर्मा पतंग की दुकान एवं गोदाम में पुलिस ने सघन जांच की। जांच के दौरान चाइनीज मांझा नहीं पाया गया, हालांकि कांचदार व अत्यधिक मजबूत धागा मिलने पर उसे बेचने से दुकानदार को मना किया गया। साथ ही पुलिस ने धागों को सैंपल के तौर पर जप्त कर जांच के लिए भेजा है। कार्रवाई के दौरान एसआई कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। कोतवाली क्षेत्र में बस स्टैंड चौकी प्रभारी सिद्धार्थ राय ने भी टीम के साथ जांच की।