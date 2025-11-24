Patrika LogoSwitch to English

कटनी

ओपन जिम दुर्दशा का शिकार, 28 लाख के झूले, जिम सामग्री हुई बेकार

स्प्रिंकलर सिस्टम गायब, घास सूखी, झूले टूटे, स्थानीय लोगों में रोष, परिषद से तत्काल मरम्मत की मांग

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 24, 2025

Problem at Kymore Open Gym Park

Problem at Kymore Open Gym Park

कटनी. नगर के विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैमोर नगर परिषद द्वारा करीब 28 लाख रुपए की लागत से नगर में अत्याधुनिक ओपन जिम कम पार्क का निर्माण कराया गया था। उद्देश्य था कि हर उम्र के लोग यहां आकर व्यायाम कर सकें, बच्चे खेलकूद का आनंद ले सकें और आसपास के क्षेत्र में एक सुंदर हरियालीयुक्त पार्क का वातावरण बन सके। लेकिन कुछ ही माह में यह सपना अधूरा रह गया है। नगर परिषद की उदासीनता और देखरेख के अभाव ने इस जिम की तस्वीर पूरी तरह बदलकर रख दी है।
ओपन जिम में लगे अधिकांश उपकरण अब जर्जर हो चुके हैं। कई फिटनेस मशीनों की बोल्टें ढीली हैं, कई जगहों पर लोहे के हिस्से जंग खा गए हैं, और कुछ मशीनें पूरी तरह खराब होकर जमीन पर पड़ी हैं। नागरिकों का कहना है कि इन उपकरणों का उपयोग करना अब जोखिम भरा हो चुका है, और लोग सुरक्षा की चिंता में जिम आने से कतराने लगे हैं।

डिस्प्ले में आने लगे थे रेड सिग्नल, कुछ समय न होती हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तो हो जाता क्रैश!

टूटी पड़ी है सामग्री

यहां बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूटे पड़े हैं। फिसलपट्टी, झूला और अन्य खेल सामग्री लंबे समय से बिना मरम्मत के पड़ी है, जिसके कारण बच्चे यहां खेलने नहीं आ पा रहे। खेल उपकरणों के टूटे हिस्से कहीं-कहीं खतरनाक रूप ले चुके हैं, जो किसी भी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकते हैं। हरियाली को बनाए रखने के लिए जिम परिसर में घास लगाई गई थी, लेकिन लगातार लापरवाही के चलते वह पूरी तरह सूख चुकी है। जिम का मैदान अब सूनी और उबड़-खाबड़ जमीन में तब्दील हो चुका है। सबसे गंभीर मामला उस सिंचाई प्रणाली का है, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च कर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया था। यह सिस्टम अब जिम परिसर से गायब हो चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई महीनों से इस सिस्टम का कहीं पता नहीं है, और जिम प्रबंधन की ओर से इसकी खोजबीन भी नहीं की गई।

Rape: किशोरी कराने पहुंची सोनोग्रॉफी तो पता चला है गर्भवती, दिया बच्ची को जन्म

सुधार की रखी मांग

परिसर में लगे डस्टबिन, बैठने की बेंचें और लाइटें भी धीरे-धीरे खराब होती गईं। कई जगहों पर लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे शाम के समय जिम में अंधेरा रहता है और लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता के टैक्स से तैयार की गई यह सुविधा आज पूरी तरह बेकार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने निर्माण पर तो करोड़ों खर्च किए, लेकिन रखरखाव के नाम पर कोई प्रयास नहीं किया गया। निवासियों ने परिषद से मांग की है कि ओपन जिम को तत्काल प्राथमिकता पर मरम्मत कराया जाए। जिम के उपकरणों को दुरुस्त किया जाए, नए झूले व बच्चों के खेल सामग्री लगाई जाए, नई घास बिछाई जाए और सिंचाई प्रणाली दोबारा स्थापित की जाए। इसके साथ ही परिसर में सुरक्षा और सफाई की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि जिम अपनी मूल मंशा को पूरा कर सके।

Published on:

24 Nov 2025 08:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ओपन जिम दुर्दशा का शिकार, 28 लाख के झूले, जिम सामग्री हुई बेकार

