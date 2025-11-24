ओपन जिम दुर्दशा का शिकार, 28 लाख के झूले, जिम सामग्री हुई बेकार

कटनी. नगर के विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैमोर नगर परिषद द्वारा करीब 28 लाख रुपए की लागत से नगर में अत्याधुनिक ओपन जिम कम पार्क का निर्माण कराया गया था। उद्देश्य था कि हर उम्र के लोग यहां आकर व्यायाम कर सकें, बच्चे खेलकूद का आनंद ले सकें और आसपास के क्षेत्र में एक सुंदर हरियालीयुक्त पार्क का वातावरण बन सके। लेकिन कुछ ही माह में यह सपना अधूरा रह गया है। नगर परिषद की उदासीनता और देखरेख के अभाव ने इस जिम की तस्वीर पूरी तरह बदलकर रख दी है।

ओपन जिम में लगे अधिकांश उपकरण अब जर्जर हो चुके हैं। कई फिटनेस मशीनों की बोल्टें ढीली हैं, कई जगहों पर लोहे के हिस्से जंग खा गए हैं, और कुछ मशीनें पूरी तरह खराब होकर जमीन पर पड़ी हैं। नागरिकों का कहना है कि इन उपकरणों का उपयोग करना अब जोखिम भरा हो चुका है, और लोग सुरक्षा की चिंता में जिम आने से कतराने लगे हैं।