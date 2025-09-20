20 वर्षों बाद शहर का सीना होना रहा छलनी, अफसरों ने दे दी बॉक्साइड-लेटराइट खनन की स्वीकृति

कटनी. जिलेभर में खनिज संपदा का खनन माफिया मनमाफिक दोहन कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी अब खनिज कारोबारियों की हिमाकत बढ़ती जा रही है। माधवनगर थाना के पीछे शहर के ऑक्सीजन जोन कहे जाने वाले जागृति पार्क से लगी हुई बॉक्साइड व लेटराइट की खदान जो 20 वर्षों से बंद थी, उसे चालू कर दिया गया है। नगर निगम व शहरी सीमा क्षेत्र में खदानों का चलना मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है, बावजूद इसके इस्माइल एंड संस को हर विभाग ने क्लीनचिट दे दी गई। खनिज, प्रदूषण, सिया, वन विभाग, नगर निगम, प्रशासन ने बीच शहर फिर खदान चालू करके शहरवासियों के लिए दमघोंटू निर्णय ले लिया है। विरोध के बाद भी अधिकारियों ने अबतक मामले को संज्ञान में नहीं लिया। इस खदान का संचालन इधर बीच शहर इंडियन कॉफी हाउस के पीछे खदान पाटने का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है।

जानकारी के अनुसार इस्माइल एंड संस कंपनी की बॉक्साइड और लैटराइट की खदान दो साल पहले खदान को चालू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कराई गई। खदान चालू करने के लिए नगर निगम से एनओसी मिल गई, लोक सुनवाई करा ली गई। वन विभाग ने भी एनओसी दे दी और सिया से भी अनुमति हो गई। इसी जारी कर दी गई। प्रदूषण विभाग ने सीटीओ जारी किया है। खनिज विभाग ने बकाया जमा कराते हुए दो माह के लिए टीपी जारी कर दी हैं। अब विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 31 अक्टूबर तक के लिए लीज बढ़ाई गई है। 50 साल के लिए लीज पर ही खदान दी गई है, जिसकी समयवधि 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। पूर्व में इसी न होने के कारण बंद थी। नियम के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में खदान बीच शहर नहीं चल सकती, इसके बाद भी खनन हो रहा है, जिसका विरोध शुरू हो गया है।