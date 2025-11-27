‘ट्रैक पर काम करते समय अचानक आ गई मौत…’ , पैसेंजर से लेकर मेमू रद्द

रेलवे द्वारा झलवारा स्टेशन से न्यू मझगवां फाटक तक बन रहे रेल फ्लाईओवर (ग्रेड सेपरेटर) को थर्ड लाइन से जोड़ने के लिए 27 नवंबर से मेगा ब्लॉक लेते हुए एनआई वर्क को शुरू किया गया है। इस दौरान यार्ड की कई लाइनों को बदला जा रहा है, क्षमता बढ़ाई जा रही है और थर्ड लाइन कनेक्टिविटी दी जा रही है। इसी जटिल कार्य के दौरान रेलकर्मी ट्रेक मैन सुरेंद्र दुबे मालगाड़ी की चपेट में आ गए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच रेलवे द्वारा की जा रही है।