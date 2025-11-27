‘ट्रैक पर काम करते समय अचानक आ गई मौत…’ , पैसेंजर से लेकर मेमू रद्द

(Photo Source- Patrika)
MP News: शहर के एनकेजे सी-यार्ड में आज से शुरू हुए एनआई (इंटर लॉकिंग) वर्क के पहले ही दिन हादसा हो गया। यार्ड में जारी तकनीकी कार्यों के बीच एक रेलकर्मी सुरेंद्र दुबे की मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से रेलवे कर्मचारियों में शोक व आक्रोश का माहौल है, जबकि यात्रियों की परेशानियां पहले से ही मेगा ब्लॉक के कारण बढ़ चुकी हैं।
रेलवे द्वारा झलवारा स्टेशन से न्यू मझगवां फाटक तक बन रहे रेल फ्लाईओवर (ग्रेड सेपरेटर) को थर्ड लाइन से जोड़ने के लिए 27 नवंबर से मेगा ब्लॉक लेते हुए एनआई वर्क को शुरू किया गया है। इस दौरान यार्ड की कई लाइनों को बदला जा रहा है, क्षमता बढ़ाई जा रही है और थर्ड लाइन कनेक्टिविटी दी जा रही है। इसी जटिल कार्य के दौरान रेलकर्मी ट्रेक मैन सुरेंद्र दुबे मालगाड़ी की चपेट में आ गए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच रेलवे द्वारा की जा रही है।
कटनी–चिरमिरी पैसेंजर (61601) : 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक निरस्त
चिरमिरी–कटनी मेमू (61602) : 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक निरस्त
बिलासपुर–कटनी मेमू (68747/48) : अब उमरिया से ही शुरू व समाप्त
कटनी–बरगवां–कटनी मेमू (61603/04) : अब कटंगीखुर्द से संचालित
कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर पहले से ही ट्रेनें कम हैं। ऐसे में कटनी–बरगवां मेमू इस रूट की जीवन रेखा मानी जाती है। यह ट्रेन अब कटनी के बजाय कटंगीखुर्द से चल रही है, जो शहर से लगभग 15 किमी दूर है।
