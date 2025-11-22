Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

गुपचुप सडक़ों की जांच: घटिया सडक़ों के परीक्षण में सख्ती या खानापूर्ति!, कटनी में विशेष निगरानी

प्रदेशभर में रैंडम निरीक्षण, जानकारी देने से कतराते रहे जांच टीम के अफसर व स्थानीय अधिकारी

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 22, 2025

Road Pachwork news

Road Pachwork news

कटनी. मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में कटनी जिले को विशेष निगरानी सूची में शामिल किया गया है। पिछले दो दिनों से दो वरिष्ठ अधिकारी कटनी में जांच कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह गोपनीय रखा है। जिला स्तर के अधिकारी निरीक्षण संबंधी किसी भी जानकारी से बचते रहे।
मुख्य अभियंता आईटी सेल डब्ल्यूएमएस द्वारा जारी आदेश के अनुसार निरीक्षण अधिकारी रैंडम आधार पर निर्माण कार्यों का परीक्षण, पोर्टल से एक दिन पूर्व चयनित कार्यों की सूची डाउनलोड और जांच रिपोर्ट उप मुख्य अभियंता को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कार्रवाई 30 जनवरी 2025 के आधार पर की जा रही है। जांच के लिए जारी आदेश में भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर परिक्षेत्रों के कई अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए थे। शामिल जिलों में कटनी, सीहोर, अशोकनगर, बड़वानी, मऊगंज, उज्जैन और दमोह प्रमुख हैं।

फाइलों में दफन सुर्खी डैम का 8 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण, कुछ वर्षों खराब हो गईं कुर्सियां

कटनी में घटिया सडक़ों की लंबी लिस्ट, लेकिन कार्रवाई सिर्फ औपचारिक

कटनी में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनी कई सडक़ें लंबे समय से गंभीर गुणवत्ता विवादों में हैं। जिन सडक़ों पर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं, उनमें पिपरौध से निवार रोड, स्लीमनाबाद से विलायतकला, पहाड़ी से देवरी हटाई होते हुए बड़वारा, बड़वारा से बसाड़ी, उमरियापान क्षेत्र की सडक़ें सहित अन्य ब्लॉक बहोरीबंद, विजयराघवगढ़, रीठी आदि की शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सडक़ों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि कुछ तो निर्माण के कुछ महीनों बाद ही टूटने लगीं। इसमें प्रमुख रूम से निवार से पिपरौंध सडक़ है, जिसका बेहद घटिया तरीके से निर्माण हुआ है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है।

कटनी पर खास नजर, दो वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुटे

जिले में विभाग ने दो विशेष निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किए हैं। दोनों अधिकारियों ने 20-21 नवंबर को डब्ल्यूएमएस पोर्टल से रैंडम चयनित कार्यों का निरीक्षण किया। मौके पर सैंपल टेस्टिंग और गुणवत्ता मानकों को परखा गया। निरीक्षण पूरा करने के बाद दोनों ने अपनी रिपोर्ट उप मुख्य अभियंता के पास जमा कर रहे हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि भविष्य में भी सभी निरीक्षण सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएंगी। यह आदेश उप सचिव, मप्र शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल की स्वीकृति के बाद लागू किया गया है।

कटनी में खनिज क्रांति का आगाज: 100 हेक्टेयर से अधिक में शुरू हो रहे डोलोमाइट के 15 नए ब्लॉक

विभागीय अधिकारी चुप, जांच पूरी तरह गुप्त

निरीक्षण के दौरान कटनी के कार्यपालन यंत्री, एसडीओ और उपयंत्री किसी भी प्रकार की जानकारी देने से कतराते रहे। सूत्रों का कहना है कि विभाग जांच को बेहद गोपनीय रख रहा है ताकि ठेकेदारों को पहले से भनक न लगे, और वास्तविक स्थिति सामने आ सके। हालांकि स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि जांच गुपचुप तरीके से की जा रही है और वास्तविक खामियों को दबाने की कोशिश हो सकती है। कटनी में पीडब्ल्यूडी की सडक़ों की हालत को देखते हुए यह जांच उम्मीद जगाती है, लेकिन गोपनीयता, अधिकारियों की चुप्पी, और अतीत की खानापूर्ति के चलते यह सवाल उठता है कि क्या इस बार वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई होगी या यह निरीक्षण भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा।

वर्जन
अभी मैं थक गया हूं, जांच के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। कल बताऊंगा।
वीरेंद्र झा, जांच अधिकारी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 07:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / गुपचुप सडक़ों की जांच: घटिया सडक़ों के परीक्षण में सख्ती या खानापूर्ति!, कटनी में विशेष निगरानी

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डॉक्टर दंपत्ति डिजिटल अरेस्ट: मैं… एनआइए क्राइम ब्रांच का अफसर हूं, दिल्ली विस्फोट में हुआ है तुम्हारे नंबर का उपयोग

woman subjected to digital arrest then defrauded of more than 30 million rupees crime news noida
कटनी

बिलासपुर रेलखंड से जुड़ेगा कटनी ग्रेड सेपरेटर, एनकेजे को बाइपास कर निकलेंगी मालगाडिय़ां

Katni grade separator will be connected to Bilaspur railway section
कटनी

करोड़ों के मंडी टैक्स में घालमेल: 40 करोड़ की बन रही वसूली, दिया सिर्फ 8 करोड़ का नोटिस

8 crore notice in recovery of 40 crore
कटनी

‘सेटिंग साम्राज्य’: जिला जेल में बंद अपराधियों को मिल रही मनचाही सुविधा!

Allegations of setting in the district jail
कटनी

चार वेयरहाउस पर छापेमारी, मिली 7.34 करोड़ रुपए की धान, वैध-अवैध की शुरू हुई जांच

Inspection of paddy in warehouses
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.