कटनी

सिंगरौली रेलवे स्टेशन में निस्तार के लिए गई महिला से प्रसाधन में बलात्कार

वाहन स्टैंड के ठेकाकर्मी ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार, युवती को कटनी जीआरपी थाने लाकर दर्ज कराई गई एफआइआर

कटनी

Balmeek Pandey

Sep 09, 2025

Bharatpur Rape News
प्रतीकात्मक तस्वीर

कटनी. कटनी-चौपन रेलखंड पर सिंगरौली रेलवे स्टेशन में एक महिला यात्री के साथ प्रसाधन में बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घिनौनी वारदात को वाहन स्टैंड के कर्मचारी ने अंजाम दिया है। महिला को जीआरपी ने कटनी लाकर एफआइआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार रविवार की रात एक 25 वर्षीय महिला पति के साथ जबलपुर-इंटरसिटी एक्सप्रेस से सिंगरौली रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां से दूसरी ट्रेन पकडकऱ चौपन जाना था। रात लगभग 12.30 बजे महिला का पति चाय लेने के लिए स्टेशन बाहर चले गए, इस दौरान महिला सिंगरौली-बरगवां छोर स्थित प्रसाधन में निस्तार के लिए गई, तभी आरोपी ने वारदात को अजाम दिया।

श्राद्धपक्ष आज से: पितृपक्ष में स्पेशल ट्रेनों से आसान होगा ‘गया’ का सफर

बदमाश ने किया बालत्कार

जैसे ही महिला निस्तार के लिए प्रसाधन में घुसी वैसे ही घात लगाकर बैठे वाहन स्टैंड के कर्मचारी देवालाल साकेत (25) निवासी वार्ड क्रमांक 13 गौरवती थाना मोरवा जिला सिंगरौली झपट पड़ा और जोर-जबरदस्ती करते हुए हुए महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पीडि़ता ने पति को वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद सिंगरौली रेलवे स्टेशन चौकी में पहुंचकर वारदात के बारे में बताया।

स्टॉफ के साथ पहुंचे टीआई

वारदात की जानकारी लगते ही जीआरपी थाना प्रभारी एलपी कश्यप महिला स्टॉफ के साथ सिंगरौली पहुंचे और पीडि़त महिला व पति को कटनी जीआरपी कटनी लाया गया। इधर जबलपुर से महिला उप निरीक्षक संजीवनी राजपूत कटनी पहुंची और महिला के कथन लेते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 64, 351(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

बारिश बाद आई याद, शहर को हरभरा बनाने 42 लाख खर्च कर निगम करेगा पौधरोपण

300 किमी लाकर एफआइआर

पीडि़त महिला सिंगरौली रेलवे स्टेशन में बलात्कार का शिकार हुई। सिंगरौली रेलवे स्टेशन में ऑनलाइन एफआइआर, सीसीटीएनएस व महिला उप निरीक्षक के पदस्थ न होने के कारण लगभग 300 किलोमीटर कटनी जीआरपी थाने लाकर एफआइआर कराई गई। वहीं कटनी जीआरपी में भी महिला उप निरीक्षक न होने के कारण जबलपुर से बुलाकर एफआइआर करानी पड़ी। बता दें कि सिंगरौली रेलवे स्टेशन कटनी जीआरपी थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए कटनी जीआरपी ने कार्रवाई की है।

वर्जन
सिंगरौली रेलवे स्टेशन में एक महिला यात्री के साथ वाहन स्टैंड के कर्मचारी ने प्रसाधन में बलात्कार किया है। सूचना पर महिला को कटनी लाकर एफआइआर कराई गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगरौली में ऑनलाइन एफआइआर की सुविधा न होने के कारण कटनी लाकर एफआइआर कराई गई है।
एलपी कश्यप, थाना प्रभारी जीआरपी।

Published on:

09 Sept 2025 08:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / सिंगरौली रेलवे स्टेशन में निस्तार के लिए गई महिला से प्रसाधन में बलात्कार

