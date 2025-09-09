सिंगरौली रेलवे स्टेशन में निस्तार के लिए गई महिला से प्रसाधन में बलात्कार

कटनी. कटनी-चौपन रेलखंड पर सिंगरौली रेलवे स्टेशन में एक महिला यात्री के साथ प्रसाधन में बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घिनौनी वारदात को वाहन स्टैंड के कर्मचारी ने अंजाम दिया है। महिला को जीआरपी ने कटनी लाकर एफआइआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार रविवार की रात एक 25 वर्षीय महिला पति के साथ जबलपुर-इंटरसिटी एक्सप्रेस से सिंगरौली रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां से दूसरी ट्रेन पकडकऱ चौपन जाना था। रात लगभग 12.30 बजे महिला का पति चाय लेने के लिए स्टेशन बाहर चले गए, इस दौरान महिला सिंगरौली-बरगवां छोर स्थित प्रसाधन में निस्तार के लिए गई, तभी आरोपी ने वारदात को अजाम दिया।