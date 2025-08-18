शहर सहित जिलेभर में 700 चाकूबाज, ‘लाल-नोटिस’ से हिदायत, किये अपराध तो नपेंगे अपराधी

कटनी. जिले में इन दिनों अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हत्याएं, लूट, चेन स्नेचिंग, रेल यात्रियों से छिनैती और चाकूबाजी की घटनाएं बेखौफ अंदाज में अंजाम दी जा रही हैं। बीते दो से तीन महीनों में जिले में सात हत्याओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खासकर 27 जुलाई को कोतवाली थाना क्षेत्र की चौपाटी में तीन नाबालिगों द्वारा तीन युवकों की चाकू मारकर की गई नृशंस हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया। इसके बाद सिलसिलेवार चाकूबाजी की घटनाओं ने पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठाए। अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है, जिसमें चाकूबाजों की कुंडली तैयार की जा रही है और उन्हें लाल नोटिस थमाए जा रहे हैं।

पिछले दो वर्षों (2024 और 2025) में पुलिस की जांच में 705 चाकूबाजों की पहचान की गई है, जो विभिन्न छोटी से बड़ी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। इनमें से कोतवाली थाना क्षेत्र में ही 125 बदमाश चाकूबाजी की घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। 27 जुलाई को चौपाटी में हुई तिहरे हत्याकांड की घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया, जिसमें तीन नाबालिगों ने पुराने विवाद के चलते तीन युवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया था। इस घटना के बाद चाकूबाजी की कई अन्य वारदातों ने पुलिस प्रशासन की चुनौतियों को और बढ़ा दिया।