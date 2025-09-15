शहर को मिली बड़ी राहत: नवीन 11 केवी मंगल नगर फीडर का हुआ निर्माण, हजारों उपभोक्ताओं को फायदा

कटनी. वर्षों से बार-बार बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान अब स्थायी रूप से कराया गया। कटनी शहर संभाग के अंतर्गत आने वाले एनकेजे और मंगल नगर क्षेत्र के लिए नवीन 11 केवी मंगल नगर फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही 12 सितम्बर से दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग फीडर से बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

अब तक मंगल नगर, बिलगवा, पड़वारा, छपरवाह, कुलुआ, बडख़ेरा सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति एनकेजे 33/11 उपकेंद्र से निकलने वाले एक ही 11 केवी एनकेजे फीडर पर निर्भर थी। इस कारण किसी एक क्षेत्र में फाल्ट आने पर अन्य क्षेत्रों की भी आपूर्ति बाधित हो जाती थी। यहां तक कि किसी एक क्षेत्र में लाइन पर कार्य के लिए परमिट लेने पर बार-बार अनावश्यक बिजली कटौती करनी पड़ती थी।