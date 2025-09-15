शहर को मिली बड़ी राहत: नवीन 11 केवी मंगल नगर फीडर का हुआ निर्माण, हजारों उपभोक्ताओं को फायदा

कटनी. वर्षों से बार-बार बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान अब स्थायी रूप से कराया गया। कटनी शहर संभाग के अंतर्गत आने वाले एनकेजे और मंगल नगर क्षेत्र के लिए नवीन 11 केवी मंगल नगर फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही 12 सितम्बर से दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग फीडर से बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है।
अब तक मंगल नगर, बिलगवा, पड़वारा, छपरवाह, कुलुआ, बडख़ेरा सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति एनकेजे 33/11 उपकेंद्र से निकलने वाले एक ही 11 केवी एनकेजे फीडर पर निर्भर थी। इस कारण किसी एक क्षेत्र में फाल्ट आने पर अन्य क्षेत्रों की भी आपूर्ति बाधित हो जाती थी। यहां तक कि किसी एक क्षेत्र में लाइन पर कार्य के लिए परमिट लेने पर बार-बार अनावश्यक बिजली कटौती करनी पड़ती थी।
लगातार हो रही इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए कार्यपालन अभियंता शहर संभाग द्वारा निरीक्षण कर नवीन 11 केवी मंगल नगर फीडर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। महज डेढ़ माह के भीतर यह काम पूरा कर लिया गया। 10 सितम्बर को निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और 12 सितम्बर से नवीन फीडर से विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई है।
नवीन व्यवस्था लागू होने से मंगल नगर, बिलगवा, पड़वारा, बडख़ेरा आदि क्षेत्रों में अब मंगल नगर फीडर से बिजली आपूर्ति होगी, जबकि एनकेजे क्षेत्र की सप्लाई पुराने एनकेजे फीडर से होगी। इससे करीब 12 हजार उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त एवं लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अलग-अलग फीडर बनने से अब छोटे-मोटे फाल्ट या किसी क्षेत्र में कार्य होने पर पूरे इलाके की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इससे वर्षों से चल रही ट्रिपिंग और बार-बार कटौती की समस्या का स्थायी निदान मिल गया है।
वर्जन
एनकेजे और मंगल नगर क्षेत्र के लिए नवीन 11 केवी मंगल नगर फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल की गई है। इस कार्य से 12 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को फायदा होगा। ट्रिपिंग व बार-बार की कटौती से निजात मिलेगी।
मुकेश मोहबे, डीई।