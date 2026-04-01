6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

विशेष नवाचार : तीन माह में 116 जगह जंगलों में धधकी आग, वनों को बचाने अब सैटेलाइट से निगरानी

जंगलों में आग पर नियंत्रण के लिए पहली बार नवाचार, आग लगते ही फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में आता है अलर्ट मैसेज, कटनी के विशाल वन क्षेत्र में वॉच टॉवर और आधुनिक उपकरणों से आग पर काबू पाने की नई रणनीति, कंट्रोल रूम कर रहा निगरानी

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Apr 01, 2026

forest-fires-in-greece

ग्रीस के जंगल में लगी भीषण आग। फोटो: एएनआई

कटनी. जिले के व्यापक वन क्षेत्र में हर वर्ष गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे न केवल हजारों हेक्टेयर जंगल प्रभावित होते हैं, बल्कि वन्यजीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। इस वर्ष जनवरी से अब तक 116 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने पहली बार आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए आग पर नियंत्रण के लिए व्यापक कार्ययोजना लागू की है।
कटनी जिला प्रदेश के उन 23 जिलों में शामिल है, जहां वनाग्नि की घटनाएं अधिक होती हैं। जिले में लगभग 1.10 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जबकि कुंडम प्रोजेक्ट और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन को मिलाकर यह क्षेत्र 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में निगरानी के लिए अब सैटेलाइट सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। इस बार अपनाई गई नई तकनीक और सघन निगरानी व्यवस्था से आगजनी की घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा।

तत्काल मिलती है सूचना

जंगल के किसी भी स्थान पर आग लगती है तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसकी लोकेशन सहित अलर्ट संदेश सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। इसके लिए जिला मुख्यालय में विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से तुरंत टीम को मौके पर भेजा जाता है। आम नागरिकों के लिए भी 8817735808 नंबर जारी किया गया है, ताकि वे आग की सूचना तुरंत दे सकें।

सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू

सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। आग लगते ही लोकेशन सहित अलर्ट, त्वरित कार्रवाई संभव हो रही है। जिला मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी और टीम की तैनाती की गई है। प्रत्येक रेंज में 6-7 वॉच टॉवर बनाए गए हैं जहां से निगरानी हो रही है। वहीं टीम को हर 4 घंटे में रिपोर्टिंग अनिवार्य किया गया है। फायर लाइन प्रबंधन पर फोकस किया जा रहा है। सूखी घास, पत्तियों व ज्वलनशील पदार्थों को हटाकर आग की रोकथाम के लिए पहल जारी है।

आधुनिक उपकरण कराये मुहैया

वन विभाग द्वारा आगजनी रोकने के लिए कर्मचारियों को फायर बीट मुहैया कराया गया है, ताकि पीट-पीटकर आग को रोक सकें। बैग पंप जैसे संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं तो तेज प्रेशर के साथ आग पर काबू पा सकेंगे। महुआ बीनने वालों को जागरूक कर नियंत्रित तरीके से आग लगाने की सलाह दी जा रही है। ग्रामीणों को वनकर्मी की मौजूदगी में आग लगाने कहा जा रहा है। गांव-गांव मुनादी भी कराई जा रही है।

विशेष बजट का प्रावधान

बता दें कि पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत 25 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं जिससे संसाधनों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। वन विभाग द्वारा कटनी, विजयराघवगढ़, बड़वारा-बरही, ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद एवं बांधवगढ़ बफर क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारी-कर्मचारी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वन अधिकारियों का कहना है कि इस बार अपनाई गई तकनीकी व्यवस्था और सामुदायिक सहभागिता से आगजनी की घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण संभव होगा। यह पहल न केवल जंगलों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी, बल्कि पर्यावरण संतुलन और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी।

वर्जन

आगजनी रोकने के लिए अब सैटेलाइट से निगरानी हो रही है। एफएसआई द्वारा तत्काल कंट्रोल को सूचना मिल रही है। जनवरी माह से अबतक 116 घटनाएं रोकी गई हैं। कर्मचारियों को भी उपकरण मुहैया कराए गए हैं। 6 रेंज में वॉच टॉवर से निगरानी कराई जा रही है। ग्रामीणों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है।

गर्वित गंगवार, डीएफओ।

ये भी पढ़ें

ऑपरेशन शिकंजा: वेश बदलकर महिला DSP की दबिश, रिश्वतखोरी आरक्षक सस्पेंड, बहोरीबंद थाना प्रभारी को हटाया
कटनी
Constable arrested for taking bribe, action taken against TI

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 09:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / विशेष नवाचार : तीन माह में 116 जगह जंगलों में धधकी आग, वनों को बचाने अब सैटेलाइट से निगरानी

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे चाचा-भतीजा, अचानक डिवाइडर से टकराई बाइक, दोनों की मौत

MP news Uncle-Nephew Returning Birthday Celebration died in horrific road accident
कटनी

खाई जैसी सड़क पर बना एसडीएम कार्यालय, बुजुर्गों के साथ दिव्यांगों के लिए दफ्तर बना ‘मुश्किलों का पहाड़’

Sdm office katni
कटनी

पीएम सूर्य घर योजना से रोशन हो रहे 1260 घर, 3500 से अधिक रजिस्ट्रेशन, सोलर पर बढ़ा रुझान

Electricity Powered by Solar Energy
कटनी

शिक्षा के मंदिर में पेशाबघर, अतिक्रमण व आधार सेंटर, साधुराम स्कूल के अस्तित्व पर संकट

Sadhuram school katni
कटनी

फिर जनादेश लेंगे एमपी के विधायक, समर्थन कम होने पर इस्तीफा देने का किया ऐलान

Sanjay Patha
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.