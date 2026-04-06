खाई जैसी सड़क पर बना एसडीएम कार्यालय, बुजुर्गों के साथ दिव्यांगों के लिए दफ्तर बना ‘मुश्किलों का पहाड़’

कटनी. अमकुही की पहाड़ी स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हाल ही में निर्मित एसडीएम सह तहसील कार्यालय आम जनता के लिए सुविधा का केंद्र बनने के बजाय परेशानी का कारण बन गया है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस भवन तक पहुंचने के लिए बनाई गई सडक़ इतनी खड़ी और खाईनुमा है कि यहां तक पहुंचना आम लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोग अपने जरूरी कार्यों के लिए आते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया। सडक़ की ढलान इतनी अधिक है कि चार पहिया और दो पहिया वाहन आसानी से चढ़ नहीं पा रहे हैं। कई बार तो वाहन बीच रास्ते में बंद हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। वाहन पीछे की ओर फिसलने का जोखिम हर समय लोगों को डराता है।