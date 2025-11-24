शातिर वाहन चोर से 4 लाख की 6 मोटरसाइकलें बरामद, ऐसे करता था चोरी

कटनी. कोतवाली पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को पकड़ा है, जो रैकी कर बाइकों को पार कर औने-पौने दामों में बेच देता था। पुलिस ने रविवार को इसका खुलासा किया है। आरोपी के पास से 4 लाख रुपए कीमत की 6 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। कोतवाली टीआई राखी पाण्डेय ने बताया कि थाना क्षेत्र से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रहीं थीं। इस पर टीम को लगाया गया व मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन चोरी कर रहे एक शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी रजनीश पांडेय पिता स्व. केशव पांडेय (42) निवासी इंदिरानगर अमलई थाना जिला शहडोल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने थाना क्षेत्र से कुल 06 मोटर साइकिल चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए मूल्य की 6 मोटर साइकिलें बरामद की हैं।