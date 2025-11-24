शातिर वाहन चोर से 4 लाख की 6 मोटरसाइकलें बरामद, ऐसे करता था चोरी

Bike thief arrested
कटनी. कोतवाली पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को पकड़ा है, जो रैकी कर बाइकों को पार कर औने-पौने दामों में बेच देता था। पुलिस ने रविवार को इसका खुलासा किया है। आरोपी के पास से 4 लाख रुपए कीमत की 6 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। कोतवाली टीआई राखी पाण्डेय ने बताया कि थाना क्षेत्र से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रहीं थीं। इस पर टीम को लगाया गया व मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन चोरी कर रहे एक शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी रजनीश पांडेय पिता स्व. केशव पांडेय (42) निवासी इंदिरानगर अमलई थाना जिला शहडोल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने थाना क्षेत्र से कुल 06 मोटर साइकिल चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए मूल्य की 6 मोटर साइकिलें बरामद की हैं।
ये वाहन किए बरामद
जिला अस्पताल, हीरागंज क्षेत्र सहित अन्य स्थानों वे बाइक चोरी की घटनाएं हाल ही में हुई थीं। वहीं एक अन्य मोटरसाइकिल जो आरोपी द्वारा दिसंबर 2024 में चोरी की गई थी, उसे भी जब्त किया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी जब चोरी की बाइक गिरवी रख रहा था, तभी पुलिस ने दबोच लिया। इस कार्रवाई में निरीक्षक राखी पाण्डेय, बस स्टैंड चौकी प्रभारी सिद्धार्थ राय, सउनि. विजय गिरी, प्र.आर. आशीष दुबे, रामपाल बागरी, पुष्पराज सिंह, आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, अनिल सेंगर, मनु त्रिपाठी, दीपक तिवारी, मंसूर हुसैन की भूमिका रही।
