विजयराघवगढ़ रियासत व मध्यप्रांत से समृद्ध हुई हिंदी, अब जरूरत है कि बचे हिंदी की मौलिकता…

कवि राजेंद्र ठाकुर कहते हैं कि आज के परिवेश में हिंदी को सोशल मीडिया में कचरा किया जा रहा है। हिंदी की मौलिकता बचाने के लिए प्रयास होने चाहिए। सही हिंदी न होने के कारण प्रभाव घट रहा है। बताया कि कटनी में 1872 के पहले विजयराघवगढ़ स्टेट रियासत में शामिल था। इसके बाद अंग्रेजों ने जबलपुर में मिलाया। राजा सरयूप्रसाद के बेटे ठा. जगमोहन सिंह बनारस में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के बाद हिंदी को गढऩे में बड़ा योगदान है। पहले इतनी परिस्कृत हिंदी नहीं होती थी। कवि राजेंद्र ठाकुर कहते हैं कि कटनी की धरा से राय बहादुर हीरालाल 1922 में जिलाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अंग्रेजी काल में मध्यप्रांत जो महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तसीगढ़, उड़ीसा का कुछ हिस्सा आता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। इन्होंने हिंदी सम्मेलन की स्थापना की, ताकि हिंदी का विकास व उन्नययन हो। नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, उसे कोर्स में शामिल कराया गया। अंग्रेज मानते थे की हिंदी साहित्य नहीं है, तो फिर उन्होंने उपलब्ध कराया। उनके मानक की शुद्ध हिंदी कोई नहीं लिख रहा। कटनी के दो अन्य साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी प्रदेश के व्यक्ति होने के कारण मातृभाषा को समृद्ध किया। पूर्व में भी जिले में वरिष्ठ साहित्यकार हुए हैं।