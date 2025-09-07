श्राद्धपक्ष आज से: पितृपक्ष में स्पेशल ट्रेनों से आसान होगा ‘गया’ का सफर

कटनी. श्राद्धपक्ष आज से शुरू हो रहे हैं। नदी-घाटों पर परिजन आज से अपने पुरखों को पानी देने के लिए पहुचेंगे तो वहीं पितरों के तर्पण के लिए गया जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। कटनी रेलवे स्टेशन से दो स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी, जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा। रेल प्रशासन द्वारा श्राद्धपक्ष के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति एवं जबलपुर-गया-जबलपुर के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों में 2 अतिरिक्त कोच वातानुकूलित 3 टियर एवं स्लिपर श्रेणी के स्थायी रूप से लगाए जा रहे है। इस कोच वृद्धि के बाद अब कुल 24 कोच हो गए है, जिसमें वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोचों की संख्या 3 और शयनयान श्रेणी कोचों की संख्या 14 हो गई है। यात्रियों को रानी कमलापति स्टेशन से प्रारंभ होने वाली 7 सितंबर 2025 से और जबलपुर स्टेशन से प्रारम्भ होने वाली 9 सितंबर 2025 से गया से प्रारम्भ होने वाली 20 सितम्बर तक इस सुविधा का लाभ मिलेगा।