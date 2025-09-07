Patrika LogoSwitch to English

श्राद्धपक्ष आज से: पितृपक्ष में स्पेशल ट्रेनों से आसान होगा ‘गया’ का सफर

रानी कमलापति और जबलपुर से कटनी होकर गया के मध्य चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

कटनी

Sep 07, 2025

Indian Railway Trains Schedule changed

कटनी. श्राद्धपक्ष आज से शुरू हो रहे हैं। नदी-घाटों पर परिजन आज से अपने पुरखों को पानी देने के लिए पहुचेंगे तो वहीं पितरों के तर्पण के लिए गया जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। कटनी रेलवे स्टेशन से दो स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी, जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा। रेल प्रशासन द्वारा श्राद्धपक्ष के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति एवं जबलपुर-गया-जबलपुर के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों में 2 अतिरिक्त कोच वातानुकूलित 3 टियर एवं स्लिपर श्रेणी के स्थायी रूप से लगाए जा रहे है। इस कोच वृद्धि के बाद अब कुल 24 कोच हो गए है, जिसमें वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोचों की संख्या 3 और शयनयान श्रेणी कोचों की संख्या 14 हो गई है। यात्रियों को रानी कमलापति स्टेशन से प्रारंभ होने वाली 7 सितंबर 2025 से और जबलपुर स्टेशन से प्रारम्भ होने वाली 9 सितंबर 2025 से गया से प्रारम्भ होने वाली 20 सितम्बर तक इस सुविधा का लाभ मिलेगा।

अंग्रेजों के जमाने की डायमंड क्रॅासिंग बदलने सर्वे पूरा, 52 की बजाय 60 किलो वजन की लगेंगी रेल पटरियां

रानी कमलापति-गया स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 01661 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 7, 12 एवं 17 सितंबर को दोपहर 13.20 बजे रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 09.30 बजे गया पहुंचेगी। 01662 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 10, 15 एवं 20 को दोपहर 14.15 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।

जबलपुर-गयाा स्पेशल ट्रेन


01705 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन दिनांक 9, 14 एवं 19 सितंबर को रात 19.35 बजे जबलपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 09.30 बजे गया पहुंचेगी। 01706 पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन दिनांक 8, 13 एवं 18 सितंबर को दोपहर 14.15 बजे गया से रवाना होगी और अगले दिन भोर 04.15 बजे जबलपुर पहुंचेगी।

