कक्षा 2 और 3 के 60 स्कूलों में विद्यार्थियों का हुआ एसेसमेंट, अंग्रेजी, हिंदी, गणित की परखी गई दक्षता

कटनी. शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 2 और 3 के छात्रों का जिले में दो दिनों तक जिला स्तर पर व्यापक आंकलन किया गया। इस प्रक्रिया के तहत डाइट से राकेश सिन्नरकर और एपीसी अकादमिक सुवरण सिंह ने जिले के शिक्षकों को राष्ट्र स्तर पर प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित शिक्षक इसके बाद प्रत्येक स्कूल में बच्चों की हिंदी, गणित और अंग्रेजी की दक्षता का आंकलन करने में लगे।

23 और 24 सितंबर को आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षकों को आंकलन की विधि, एमपी शिक्षा एप का संचालन, छात्रों से डेटा संग्रह की तकनीक और विश्लेषण की जानकारी दी गई। इसके बाद 26 और 27 सितंबर को पूरे जिले में आंकलन कार्य शुरू हुआ। 26 सितंबर को बड़वारा, बहोरीबंद और ढीमरखेड़ा व 27 सितंबर को कटनी, रीठी और विजयराघवगढ़ में आंकलन कराया गया।