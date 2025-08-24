मां के गुनाह की कैद में बचपन: सलाखों के पीछे तीन मासूमों की जिंदगी!, छिन रही बच्चों की मुस्कार

कटनी. नन्ही सी जान, न कोई अपराध, न कसूर, फिर भी जेल की दीवारों में कैद मासूमियत, भोजन, दूध और खिलौनों के बाद भी खालीपन, सलाखों के पीछे खुली हवा वाली मासूमों की छिनती मुस्कान…। यह कुछ क्षणों के लिए बिचलित कर देने वाला क्षण हैं जिला जेल झिंझरी का। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जिला जेल की ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों के बीच तीन मासूम अपना बचपन गुजारने को मजबूर हैं। ये बच्चे किसी गुनाह के दोषी नहीं, बल्कि अपनी माताओं के अपराधों की सजा भुगत रहे हैं। एक बच्चा हत्या के आरोप में बंद महिला के साथ है, जबकि दो मासूम अपनी मां के साथ हैं, जो गांजा तस्करी में विचाराधीन बंदी है।