मेले में दर्दनाक हादसा… झूले में फंसे युवती के बाल, सिर की चमड़ी पूरी तरह उखड़ी

जानकारी के अनुसार यह हादसा विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक और दद्दा शिष्य मंडल के संयोजन में चल रहे पांच दिवसीय दद्दाजी मंदिर निर्माण, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं कथा कार्यक्रम के दौरान हुआ। मुख्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ परिसर में निजी स्तर पर मेला भी लगाया गया था, जहां यह हादसा घटित हुआ। साक्षी गुप्ता (22) निवासी तिलक कॉलेज रोड थाना घायल हो गई है। वह अपनी बहन व सहेली के सहित परिवार के साथ मेला घूमने आई थी। दोनों झूले पर बैठी थीं, तभी झूला घूमते वक्त साक्षी के बाल झूले के पेंच में फंस गए, जिससे वह जोर से झटके से पीछे की ओर खिंच गई और गंभीर रूप से घायल हो गई।