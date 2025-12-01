Patrika LogoSwitch to English

कटनी

प्लेटफार्म पर जानलेवा गड्ढा, ट्रेन आने के दौरान मुश्किल से निकल पा रहे यात्री

कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1-2 में किया गया है गड्ढा, फुट ओवरब्रिज के पिलर के लिए किया गया है कार्य, यात्रियों को आवागमन हो रही परेशानी

2 min read
कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 01, 2025

Trouble due to construction at Katni Junction

Trouble due to construction at Katni Junction

कटनी. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक पांच से दो तक तक रेलवे फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है लेकिन यह निर्माणकार्य यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। दरअसल, ब्रिज निर्माण के लिए प्लेटफार्म क्रमांक 1 व 2 के मध्य भारी भरकम गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे के कारण ट्रेन में चढऩे व स्टेशन में चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन आने के दौरान इस एरिया में ट्रेन खड़ी होने के बाद मात्र एक फिट की जगह शेष रह जाती है, जिसके कारण कोच से उतरना व लगेज लेकर कोच में सवार होने यात्रियों को समस्या हो रही है। दूसरी ओर गड्ढे खोदने से निकली मिट्टी को बाहर फेंकने की बजाय प्लेटफार्म पर ही रखवा दिया गया है, जिसके कारण यह मिट्टी फैलकर प्लेटफार्म में पहुंच रही है और इसके कारण यात्रियों के फिसलने का खतरा बना रहता है।

विश्व एड्स दिवस आज: कटनी में बढ़ रहा एचआईवी-एड्स का खतरा, छह वर्षों में 335 मरीज मिले, 14 ने गंवाई जान

इसलिए हो रहा ब्रिज का निर्माण

जानकारी के अनुसार कटनी स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज वर्षों पुराना हैं। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और पुराने ब्रिज पर यात्रियों का दबाव अधिक होता है। रेलवे ने इस समस्या को देखते हुए स्टेशन पर 12 मीटर चौड़े नये फुटओवर ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति दी थी। फुटओवर ब्रिज का निर्माण रेलवे की गति शक्ति यूनिट द्वारा किया जा रहा है। करीब 15 करोड़ की लागत से बन रहे इस नये फुटओवर ब्रिज सभी प्लेटफार्म को आपस में कनेक्ट करेंगे, जिससे यात्रियों का दबाव कम होगा और यात्रियों को भी सिर्फ एक ही स्टेशन से प्लेटफार्म के दूसरी तरफ जाने की असुविधा से राहत मिलेगी। हालाकि अधिकारियों की लापरवाही के कारण फिलहाल यात्रियों को समस्या हो रही है।

VIDEO: पीरबाबा बाइपास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कब्जे व ट्रक हटाकर खाली करवाई हाइवे की सडक़

पुराने ब्रिज में यह हो रही है समस्या

कटनी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन करीब 72 जोड़ी ट्रेनें गुजरती है। इन ट्रेनों से करीब 17 हजार यात्री प्रतिदिन सफर की शुरूआत व अंत करते है। प्लेटफार्म पर मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें खड़ी होने के कारण फुटओवर ब्रिज पर स्थिति बिगड़ जाती है। भीड़ अधिक होने के कारण फुटओवर ब्रिज से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार जल्दबाजी में भगदड़ होने की आशंका बनी रहती है।

रास नही आ रही समाधान योजना: 132812 में से महज 7661 ने लिया लाभ, 100 करोड़ में 1.14 करोड़ किए जमा

मुड़वारा में भी यही हाल

जानकारी के अनुसार मुड़वारा रेलवे स्टेशन में भी 12 मीटर चौड़े फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है। 20 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्रिज का निर्माण यहां शुरू करते हुए कार्य कराया जा रहा है। यहां भी खोदा गया गड्ढा यात्रियों के लिए समस्या बन रहा है। विदित हो कि मुड़वारा से 34 जोड़ी ट्रेनों से करीब 14 हजार यात्री सफर करते हैं। चौड़ा ब्रिज न होने के कारण यात्रियों को समस्या होती है। यहां रैम्प की भी पर्याप्त सुविधा नहीं है।

Published on:

01 Dec 2025 09:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / प्लेटफार्म पर जानलेवा गड्ढा, ट्रेन आने के दौरान मुश्किल से निकल पा रहे यात्री

कटनी

Patrika Site Logo

