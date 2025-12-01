प्लेटफार्म पर जानलेवा गड्ढा, ट्रेन आने के दौरान मुश्किल से निकल पा रहे यात्री

कटनी. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक पांच से दो तक तक रेलवे फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है लेकिन यह निर्माणकार्य यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। दरअसल, ब्रिज निर्माण के लिए प्लेटफार्म क्रमांक 1 व 2 के मध्य भारी भरकम गड्ढा खोदा गया है और इस गड्ढे के कारण ट्रेन में चढऩे व स्टेशन में चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन आने के दौरान इस एरिया में ट्रेन खड़ी होने के बाद मात्र एक फिट की जगह शेष रह जाती है, जिसके कारण कोच से उतरना व लगेज लेकर कोच में सवार होने यात्रियों को समस्या हो रही है। दूसरी ओर गड्ढे खोदने से निकली मिट्टी को बाहर फेंकने की बजाय प्लेटफार्म पर ही रखवा दिया गया है, जिसके कारण यह मिट्टी फैलकर प्लेटफार्म में पहुंच रही है और इसके कारण यात्रियों के फिसलने का खतरा बना रहता है।