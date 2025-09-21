घूंघट की ओट से बहुओं ने हल किया पर्चा, बच्चों संग माता-पिता तो नाती-पोता के बीच दादा-दादियों ने थामीं कलम

कटनी. कलम और किताब की ताकत ने रविवार को जिले में एक बार फिर भावुक नजारा रच दिया, उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत 1215 चेतना केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, किशोरों से लेकर बहुओं, बेटियों, दादी-दादाओं तक ने एक साथ बैठकर पर्चा हल किया, घूंघट की ओट में बहुएं लिख रही थीं तो उम्रदराज दादियां भी उत्साह से कलम चला रही थीं, 10 हजार से लोगों ने इस परीक्षा में भाग लिया और शिक्षा की नई इबारत लिखी, शिक्षा की इस अजब ललक ने समाज को साक्षरता का असली उत्सव बना दिया…।

शिक्षा की अलख जगाने वाले उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत रविवार को जिलेभर के 1215 चेतना केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह रही कि एक ही छत के नीचे किशोर, बेटियां, बहुएं और दादा-दादी सबने मिलकर पर्चा हल किया। इस परीक्षा में 18 हजार को पर्चा हल करना था, जिसके तहत 10,896 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। बहुएं घूंघट की ओट में बैठकर लिख रही थीं तो दादियां और दादाओं ने भी उनके साथ कलम उठाई। उम्र के चौथे पड़ाव में पहुंच चुके बुजुर्गों के चेहरे पर पढऩे और लिखने की ललक साफ झलक रही थी। कलेक्टर आशीष तिवारी के संरक्षण, जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत के निर्देशन और जिला परियोजना समन्वयक प्रेमनारायण तिवारी एवं एपीसी सुवरण सिंह के नेतृत्व में यह परीक्षा संपन्न हुई। जिले के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षार्थियों का उत्साह देखा।