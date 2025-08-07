टूरिस्ट वीजा में काट रहा था दुबई में फरारी, कट्टा तलाशने कोशिशें जारी, बदमाश ने उगले ये राज

कटनी. कोतवाली पुलिस के पास तीन दिन की रिमांड पर रखे गए सटोरिया व जानलेवा हमला करने वाले अपराधी विनय वीरवानी ने बुधवार को पूछताछ में कई राज उगले हैं। उसने कुख्यात बदमाश राहुल बिहारी से संबंध, अवैध वसूली में संलिप्तता, हमला आदि की बात स्वीकारी है। कोतवाली टीआई अजय सिंह ने बताया कि यह आरोपी 30 जनवरी की रात रॉकी मोटवानी पर हमला करने व कराने के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए 31 जनवरी को फरार हो गया था। दुबई में टूरिस्ट वीता पर एक-एक माह का वीजा बढ़वाकर फरारी काट रहा था।
पूछताछ में आरोपी वीरवानी ने बताया कि राकेश मोटवानी से प्रॉपर्टी का विवाद था। उससे 41 लाख रुपए लेने थे। नहीं देने पर राहुल बिहारी सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला रॉकी पर हमला किये थे। राहुल ने चाकू मारा था और नीरज व अरमान द्विवेदी ने बेसबॉल के डंडे से हमला किए थे। एफआइआर दर्ज होने पर मैं फरार हो गया।
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि जयपुर जाते समय कट्टा चाका बायपास में फेंक दिया था। पुलिस विनय को वहां लेकर पहुंची, और कट्टे की तलाश कराई, हालांकि कट्टा अबतक नहीं मिला है। आरोपी से यह भी पूछताछ की जा रही है कि वह कुख्यात बदमाश राहुल बिहारी के साथ और किन-किन अपराधों में संलिप्त रहा है। बता दें कि अकेले इस पर माधवनगर में 5 व कटनी में तीन अपराध दर्ज हैं। सट्टे के अधिक मामले हैं।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह दुबई से दिल्ली पहुंचकर किसी दूसरे देश जाने की फिराक में था, क्योंकि दुबई में 11 अगस्त को वीजा की अवधि समाप्त हो रही थी। उसे लग रहा था कि कटनी में सामान्य हो गया है। पुलिस अब उसकी तलाश नहीं कर रही। हालांकि बदमाश के पास से मोबाइल की रिकवरी न होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस को न्यायालयीन प्रक्रिया व विदेश नीति के तहत अपराधी का मोबाइल जब्त कराना होगा। उसके वाट्सएस कॉल, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आदि से कई राज खुल सकते हैं।