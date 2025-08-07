टूरिस्ट वीजा में काट रहा था दुबई में फरारी, कट्टा तलाशने कोशिशें जारी, बदमाश ने उगले ये राज

कटनी. कोतवाली पुलिस के पास तीन दिन की रिमांड पर रखे गए सटोरिया व जानलेवा हमला करने वाले अपराधी विनय वीरवानी ने बुधवार को पूछताछ में कई राज उगले हैं। उसने कुख्यात बदमाश राहुल बिहारी से संबंध, अवैध वसूली में संलिप्तता, हमला आदि की बात स्वीकारी है। कोतवाली टीआई अजय सिंह ने बताया कि यह आरोपी 30 जनवरी की रात रॉकी मोटवानी पर हमला करने व कराने के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए 31 जनवरी को फरार हो गया था। दुबई में टूरिस्ट वीता पर एक-एक माह का वीजा बढ़वाकर फरारी काट रहा था।

पूछताछ में आरोपी वीरवानी ने बताया कि राकेश मोटवानी से प्रॉपर्टी का विवाद था। उससे 41 लाख रुपए लेने थे। नहीं देने पर राहुल बिहारी सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला रॉकी पर हमला किये थे। राहुल ने चाकू मारा था और नीरज व अरमान द्विवेदी ने बेसबॉल के डंडे से हमला किए थे। एफआइआर दर्ज होने पर मैं फरार हो गया।