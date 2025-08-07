7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कटनी

टूरिस्ट वीजा में काट रहा था दुबई में फरारी, कट्टा तलाशने कोशिशें जारी, बदमाश ने उगले ये राज

विनय वीरवानी ने उगले राहुल बिहारी से सबंध व रॉकी पर हमले के राज, ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट कराने की आशंका

कटनी

Balmeek Pandey

Aug 07, 2025

Vinay Virwani told the crimes
Vinay Virwani told the crimes

कटनी. कोतवाली पुलिस के पास तीन दिन की रिमांड पर रखे गए सटोरिया व जानलेवा हमला करने वाले अपराधी विनय वीरवानी ने बुधवार को पूछताछ में कई राज उगले हैं। उसने कुख्यात बदमाश राहुल बिहारी से संबंध, अवैध वसूली में संलिप्तता, हमला आदि की बात स्वीकारी है। कोतवाली टीआई अजय सिंह ने बताया कि यह आरोपी 30 जनवरी की रात रॉकी मोटवानी पर हमला करने व कराने के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए 31 जनवरी को फरार हो गया था। दुबई में टूरिस्ट वीता पर एक-एक माह का वीजा बढ़वाकर फरारी काट रहा था।
पूछताछ में आरोपी वीरवानी ने बताया कि राकेश मोटवानी से प्रॉपर्टी का विवाद था। उससे 41 लाख रुपए लेने थे। नहीं देने पर राहुल बिहारी सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला रॉकी पर हमला किये थे। राहुल ने चाकू मारा था और नीरज व अरमान द्विवेदी ने बेसबॉल के डंडे से हमला किए थे। एफआइआर दर्ज होने पर मैं फरार हो गया।

हत्या के प्रयास का आरोपी तथाकथित क्रिकेट सटोरिया दुबई से आते ही दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

पूछताछ में वीरवानी

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि जयपुर जाते समय कट्टा चाका बायपास में फेंक दिया था। पुलिस विनय को वहां लेकर पहुंची, और कट्टे की तलाश कराई, हालांकि कट्टा अबतक नहीं मिला है। आरोपी से यह भी पूछताछ की जा रही है कि वह कुख्यात बदमाश राहुल बिहारी के साथ और किन-किन अपराधों में संलिप्त रहा है। बता दें कि अकेले इस पर माधवनगर में 5 व कटनी में तीन अपराध दर्ज हैं। सट्टे के अधिक मामले हैं।

सनसनीखेज ठगी!: एसोसिएशन अध्यक्ष का बेटा हम कारीगरों व व्यापारियों का 4 किलो से अधिक सोना लेकर है फरार!

किसी और देश जाने की थी फिराक

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह दुबई से दिल्ली पहुंचकर किसी दूसरे देश जाने की फिराक में था, क्योंकि दुबई में 11 अगस्त को वीजा की अवधि समाप्त हो रही थी। उसे लग रहा था कि कटनी में सामान्य हो गया है। पुलिस अब उसकी तलाश नहीं कर रही। हालांकि बदमाश के पास से मोबाइल की रिकवरी न होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस को न्यायालयीन प्रक्रिया व विदेश नीति के तहत अपराधी का मोबाइल जब्त कराना होगा। उसके वाट्सएस कॉल, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आदि से कई राज खुल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2025 08:42 pm

Published on:

07 Aug 2025 07:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / टूरिस्ट वीजा में काट रहा था दुबई में फरारी, कट्टा तलाशने कोशिशें जारी, बदमाश ने उगले ये राज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.