कटनी

एसआईआर: मतदाता सूची में शामिल 4772 लोग जांच में मिले मृत, 6029 कटनी छोडकऱ कहीं चले गए

बीएलओ कई बार पहुंचे लेकिन पतों पर नहीं मिले 818 मतदाता!, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सामने आए आकड़े, 11619 मतदाताओं को काटे जा सकते हैं जिले की मतदाता सूची से नाम

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 25, 2025

SIR in Rajasthan

SIR का खैफ। (फाइल फोटो-पत्रिका)

कटनी. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत जिले गणना पत्रक वितरण व मेपिंग के बाद अब गणना पत्रक डिजीटाइजेशन का कार्य चल रही है वहीं गणना पत्रक वितरण के दौरान जब बीएलओ ने मतदाताओं के घरों में दस्तक दी तो कई चौकाने वाली हकीकत सामने आई। जिले की मतदाता सूची में शामिल 4 हजार 772 लोग मृत मिले तो वहीं 6 हजार 029 लोगों के जिला छोडकऱ अन्यत्र रहना सामने आया। हैरानी की बात तो यह है कि जिले में 818 मतदाता ऐसे भी है जो बीएलओ को खोजने से भी नहीं मिल रहे हैं। बीएलओ ने कई बार इनकी तलाश में इनके पतों पर पहुंचे लेकिन ये नहीं मिले। एसआईआर के इन आकड़ों के अनुसार जिले में करीब 11 हजार 619 मतदाताओं के नाम पर जिले की मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं। एसआईआर के बाद नदारद और शिफ्ट हुए मतदाताओं को नोटिस जारी करने के बाद इन्हें मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।

एसआईआर: मुड़वारा विधानसभा में सबसे फिसड्डी, 50.94 प्रतिशत ही हुआ डिजिटलाइजेशन का कार्य

एसआईआर में यह है मृत, शिफ्ट और नदारद मतदाताओं का आकड़ा
विधानसभा पत्रक वितरण मृत शिफ्ट अब्सेंट
बड़वारा 258384 613 1243 85
विजयराघवगढ़ 242083 1425 1868 483
मुड़वारा 252488 711 666 50
बहोरीबंद 249035 2023 2252 200
कुल 1001990 4772 6029 818
(जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आकड़़े)

जिले में 61.31 फीसदी हुआ डिजिटाइजेशन कार्य

जिले में गणना पत्रक डिजीटाइजेशन का कार्य 61.31 प्रतिशत पूरा हो गया है। जो मध्य प्रदेश में हुए अब तक औसत 57.05 फीसदी डिजिटाइजेशन कार्य से 4.26 प्रतिशत अधिक है। 10 लाख 2 हजार 29 मतदाताओं को 1168 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा गणना पत्र प्रदान किया जा चुके हैं। इनमें से 6लाख 14 हजार 381 गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन भी पूरा किया जा चुका है, जो कुल गणना पत्रकों का 61.31 प्रतिशत है

ओपन जिम दुर्दशा का शिकार, 28 लाख के झूले, जिम सामग्री हुई बेकार

चार दिसंबर तक भरें जाएंगे गणना पत्रक

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर घर जाकर गणना पत्रक का वितरण किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। एसआईआर के दौरान मतदाता ऑनलाइन भी गणना पत्रक भर सकते हैं। इसके लिए मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा। साथ ही मतदाता 2003 की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

इनका कहना
एसआईआर के तहत गणना पत्रक डिजीटाइजेशन का कार्य 61.31 प्रतिशत पूरा हो गया है। मृत, शिफ्ट व अब्सेंड मतदाताओं की सूची तैयार किए जाएंगे। आयोग के निर्देशानुसार सूचना पत्र जारी किए जाएंगे। इसके बाद मतदाता सूची से नियमानुसार नाम काटे व शिफ्ट किए जाएंगे।
आशीष तिवारी, कलेक्टर

Published on:

25 Nov 2025 09:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / एसआईआर: मतदाता सूची में शामिल 4772 लोग जांच में मिले मृत, 6029 कटनी छोडकऱ कहीं चले गए

