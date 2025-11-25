एसआईआर: मतदाता सूची में शामिल 4772 लोग जांच में मिले मृत, 6029 कटनी छोडकऱ कहीं चले गए

कटनी. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत जिले गणना पत्रक वितरण व मेपिंग के बाद अब गणना पत्रक डिजीटाइजेशन का कार्य चल रही है वहीं गणना पत्रक वितरण के दौरान जब बीएलओ ने मतदाताओं के घरों में दस्तक दी तो कई चौकाने वाली हकीकत सामने आई। जिले की मतदाता सूची में शामिल 4 हजार 772 लोग मृत मिले तो वहीं 6 हजार 029 लोगों के जिला छोडकऱ अन्यत्र रहना सामने आया। हैरानी की बात तो यह है कि जिले में 818 मतदाता ऐसे भी है जो बीएलओ को खोजने से भी नहीं मिल रहे हैं। बीएलओ ने कई बार इनकी तलाश में इनके पतों पर पहुंचे लेकिन ये नहीं मिले। एसआईआर के इन आकड़ों के अनुसार जिले में करीब 11 हजार 619 मतदाताओं के नाम पर जिले की मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं। एसआईआर के बाद नदारद और शिफ्ट हुए मतदाताओं को नोटिस जारी करने के बाद इन्हें मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।