जंगलों में बढ़ा गिद्धों का कुनबा, दो दिवसीय गणना में 242 मिले ‘ प्रकृति सफाई मित्र’, ये प्रजाति रही खास

कटनी. जिले में प्रकृति के सफाई मिद्ध कहे जाने वाले गिद्धों की तीन दिवसीय ग्रीष्मकालीन गणना चल रही है। वन विभाग द्वारा 22, 23 और 24 मई तक चलने वाली इस गणना के दूसरे दिन शनिवार को जिले में कुल 242 गिद्ध रिकॉर्ड किए गए। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक वन विभाग की टीमों द्वारा एप और प्रपत्र के माध्यम से गणना की गई। पर्यावरण विशेषज्ञ मोहन नागवानी ने बताया कि प्रदेशभर में करीब 9 हजार टीमें इस अभियान में जुटी हैं।

जिले के विजयराघवगढ़ और रीठी वन क्षेत्र में गिद्धों की सबसे अधिक मौजूदगी दर्ज की गई है। गणना में सर्वाधिक संख्या इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर प्रजाति की पाई गई, वहीं कुछ सफेद गिद्ध भी नजर आए। वन अधिकारियों के अनुसार यह ग्रीष्मकालीन गणना है, जिसमें स्थायी रूप से रहने वाले गिद्धों की संख्या दर्ज की जाती है, जबकि शीतकालीन गणना में प्रवासी गिद्ध भी दिखाई देते हैं।