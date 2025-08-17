विजयराघवगढ़ किला में भाजपा विधायक ने फहराया उल्टा तिरंगा, फिर बोले-ये साजिश है…

कटनी. ब्रिटिश शासन की बेडियों में जकड़े देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले विजयराघवगढ़ रियासत के राजा प्रयागदास के पुत्र राजा सरयूप्रसाद के ऐतिहासिक किले में तिरंगे का अपमान हो गया। यहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक ने उल्टा तिरंगा फहरा दिया। तिरंगे के इस अपमान पर कांग्रेस भी विरोध में उतर आई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजयराघवगढ़ ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विधायक ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर इसे साजिश बताया है और कार्रवाई की मांग की गई है।

जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विजयराघवगढ़ तहसील के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन विजयराघवगढ़ किले में किया गया था। विधायक संजय पाठक मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पहुंचे तो उन्होंने उल्टा ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान के साथ सलामी दे दी। झंडे में केसरिया रंग नीचे था और हरा रंग ऊपर। हालांकि कुछ ही देर बाद में मंच व आसपास मौजूद लोगों की नजरे पड़ी तो राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर सीधा किया गया और फिर से फहराया गया। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का वीडियो वायरल होने के बाद हडक़ंप मच गया। एसडीएम ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तो वहीं कांग्रेस सहित बुद्धिजीवी वर्ग ने इसकी आलोचना करते हुए विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि विजयराघवगढ़ किले का ऐतिहासिक महत्व है। 1857 की क्रंति में महायोद्धा राजा सरयूप्रसाद ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की थी बल्कि ये वे पहले शख्स हैं, जिन्होंने अंग्रेज कमिश्नर को गोली दागी थी और फिर अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी उठी थी।