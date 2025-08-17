Patrika LogoSwitch to English

कटनी

विजयराघवगढ़ किला में भाजपा विधायक ने फहराया उल्टा तिरंगा, फिर बोले-ये साजिश है…

कांग्रेस ने तिरंगे के अपमान पर एफआईआर दर्ज करने सौंपा ज्ञापन, विधायक ने भी कलेक्टर को लिखा पत्र, एसडीएम ने जारी किया नोटिस

कटनी

Balmeek Pandey

Aug 17, 2025

Wrong flag hoisting in katni
Wrong flag hoisting in katni

कटनी. ब्रिटिश शासन की बेडियों में जकड़े देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले विजयराघवगढ़ रियासत के राजा प्रयागदास के पुत्र राजा सरयूप्रसाद के ऐतिहासिक किले में तिरंगे का अपमान हो गया। यहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक ने उल्टा तिरंगा फहरा दिया। तिरंगे के इस अपमान पर कांग्रेस भी विरोध में उतर आई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजयराघवगढ़ ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विधायक ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर इसे साजिश बताया है और कार्रवाई की मांग की गई है।
जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विजयराघवगढ़ तहसील के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन विजयराघवगढ़ किले में किया गया था। विधायक संजय पाठक मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पहुंचे तो उन्होंने उल्टा ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान के साथ सलामी दे दी। झंडे में केसरिया रंग नीचे था और हरा रंग ऊपर। हालांकि कुछ ही देर बाद में मंच व आसपास मौजूद लोगों की नजरे पड़ी तो राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर सीधा किया गया और फिर से फहराया गया। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का वीडियो वायरल होने के बाद हडक़ंप मच गया। एसडीएम ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तो वहीं कांग्रेस सहित बुद्धिजीवी वर्ग ने इसकी आलोचना करते हुए विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि विजयराघवगढ़ किले का ऐतिहासिक महत्व है। 1857 की क्रंति में महायोद्धा राजा सरयूप्रसाद ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की थी बल्कि ये वे पहले शख्स हैं, जिन्होंने अंग्रेज कमिश्नर को गोली दागी थी और फिर अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी उठी थी।

बछड़े को बचाने का दुस्साहस चरवाहे को पड़ा भारी, बाघ ने हमला कर उतारा मौत के घाट

विधायक ने कलेक्टर को भेजा पत्र

किले में उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद भाजपा विधायक संजय पाठक ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। पत्र में बताया है कि शासकीय कार्यक्रम के दौैरान स्थानीय प्रशासन द्वारा जिस कर्मचारी को राष्ट्रीय ध्वज बांधने की जवाबदारी दी गई थी, उसने सम्भवत: साजिश के तहत राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा बांधा। झंडा ध्वजारोहण के पहले गोल लपेटा हुआ बधा था और जैसे ही मैने ध्वजारोहण किया और मेरी नजरे उल्टे झंडे पर पड़ी तो मैंने झंडे को तुरंत सही कराया। पुन: ध्वजा रोहण भी किया। विधायक ने घटना को साजिश बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

एक बगिया मां के नाम: परियोजना से समृद्ध होंगी महिलाएं, गजब की है योजना

कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

भाजपा विधायक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उल्टा फहराने के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि यह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 अनुसार एवं राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के तहत भी दंडनीय अपराध है। कांग्रेसियों ने राष्टीय ध्वज के अपमान में दोषी लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है।

इनका कहना
विजयराघवगढ़ किले में उल्टा राष्ट्रीय ध्वज फहरने का गंभीर प्रकरण सामने आया है। मामले में लोक स्वास्थ्य विभाग विजयराघवगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीन दिनों में समाधानकारण जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
महेश मंडलोई, एसडीएम, विजयराघवगढ़

