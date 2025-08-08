8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

कटनी

बछड़े को बचाने का दुस्साहस चरवाहे को पड़ा भारी, बाघ ने हमला कर उतारा मौत के घाट

कई गांव में दहशत, आज किया जाएगा युवक का अंतिम संस्कार, घटना से परिजनों व ग्रामीणों में आक्रोश

कटनी

Balmeek Pandey

Aug 08, 2025

Young man dies in tiger attack
Young man dies in tiger attack

कटनी. बड़वारा-बरही वन परिक्षेत्र में एक बार फिर बाघ और मानव के बीच द्वंद का मामला सामने आया है। जंगल में बाघ के शिकार में बाधक बने चरवाहे को बाघ ने गले में हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। घटना बरही रेंज की है। इस घटना से परिजनों में मातम व ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सिंह पिता सुरेश सिंह (22) निवासी बिचपुरा प्रतिदिन की तरह गुरुवार को भी गांव के दो अन्य साथियों के साथ गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर जंगल में मवेशी चरा रहा था। तीनों चरवाहों के अलग-अलग मवेशी थे। जो कुछ दूरी पर थे। झाडिय़ों में छिपे बाघ ने चरवाहे के एक बछड़े का शिकार किया और झाडिय़ों में घसीटकर ले जाने लगा।
डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया कि जैसे ही धर्मेंद्र बछड़े को बचाने के लिए बाघ की तरफ दौड़ा तो बाघ ने शिकार में बाधक बने चरवाहे पर अटैक कर दिया। बाघ ने युवक पर गले पर पंजा मारा इसके बाद उसकी छाती सहित पेट में वार कर मौत के घाट उतार दिया और फिर अपना शिकार इत्मिनान से खाता रहा। तभी साथी चरवाहों की नजर पड़ गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो बाघ वहां से भाग निकला। चरवाहों ने ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना बरही रेंज आरएफ-418, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है।

बदमाश वीरवानी ने जयपुर से भरी थी थाइलैंड की उड़ान, यहां से पहुंचा था दुबई, वीजा खत्म होने पर दिल्ली में गिरफ्तार

यह है मामला

बरही वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिचपुरा बीट में गुरुवार दोपहर एक बाघ के हमले में चरवाहा युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सिंह पिता सुरेश सिंह (22) निवासी बिचपुरा जंगल में मवेशी चराने गया हुआ है। जंगल में जब वह मवेशी चरा रहा था, तभी दोपहर 2 बजे झाडिय़ों में पहले से छिपे बाघ ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि धर्मेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

वन विभाग की पहुंची टीम

घटना की जानकारी लगते ही रेंजर गोविंद नारायण शुक्ला टीम के साथ मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बरही अस्पताल भेज। पंचनामा करवाई उपरांत मामले की जांच पड़ताल की। मृतक का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना की जानकारी लगने पर विजयराघवगढ़ एसडीओपी भी पहुंचे।

देवरीहटाई में आंत्रशोथ: अभी भी उल्टी-दस्त से नहीं राहत, तीन नए केस आए सामने

ग्रामीणों में आक्रोश

वहीं इस घटना के बाद से जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है तो वहीं लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बिचपुरा के आसपास जाजागढ़, करौंदी खुर्द, करौंदीकला में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बाघ का मूवमेंट होने के बाद भी बीट गार्ड वहां से नदारत रहता है। लोगों को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके वजह से यह घटना हो गई बहरहाल वन विभाग के टीम जांच कर रही है।

डीएफओ ने लिया जायजा

घटना की जानकारी लगने पर डीएफओ गौरव शर्मा मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का जायजा लिया। मृतक के पिता व परिजनों से संपर्क किया। ढांढ़स बंधाया और शीघ्र ही राहत राशि दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया। तात्कालिक सहायता राशि के तहत 25 हजार रुपए मुहैया कराए गए हैं। मृतक के वारसान के दस्तावेज लिए गए हैं। जनहानि होने पर शुक्रवार को खाते में 8 लाख रुपए जारी किए जाएंगे।

टूरिस्ट वीजा में काट रहा था दुबई में फरारी, कट्टा तलाशने कोशिशें जारी, बदमाश ने उगले ये राज

गांव में कराई जा रही मुनादी

बाघ के हमले के बाद पूरा गांव व इलाके के लोग दहशत में हैं। वन विभाग द्वारा भी मुनादी कराई जा रही है। वन विभाग द्वारा लोगों को जंगल की ओर ना जाने की सलाह दी जा रही है। खेत में भी ग्रुप में जाने की बात कही जा रही है। टीम को भी गश्त करने के निर्देश डीएफओ ने दिए हैं।

वर्जन

बरही रेंज के बिचपुरा गांव में बाघ के हमले से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना पर मामले की जांच कराई जा रही है। पीएम कराया गया है। तात्कालिक सहायता मुहैया कराई गई है। वारसान को 8 लाख रुपए एक-दो दिन में जारी किए जाएंगे। टीम को अलर्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों को भी सावधानी बरतने कहा गया है।
गौरव शर्मा, डीएफओ।

08 Aug 2025 08:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / बछड़े को बचाने का दुस्साहस चरवाहे को पड़ा भारी, बाघ ने हमला कर उतारा मौत के घाट

