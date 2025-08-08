बछड़े को बचाने का दुस्साहस चरवाहे को पड़ा भारी, बाघ ने हमला कर उतारा मौत के घाट

कटनी. बड़वारा-बरही वन परिक्षेत्र में एक बार फिर बाघ और मानव के बीच द्वंद का मामला सामने आया है। जंगल में बाघ के शिकार में बाधक बने चरवाहे को बाघ ने गले में हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। घटना बरही रेंज की है। इस घटना से परिजनों में मातम व ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सिंह पिता सुरेश सिंह (22) निवासी बिचपुरा प्रतिदिन की तरह गुरुवार को भी गांव के दो अन्य साथियों के साथ गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर जंगल में मवेशी चरा रहा था। तीनों चरवाहों के अलग-अलग मवेशी थे। जो कुछ दूरी पर थे। झाडिय़ों में छिपे बाघ ने चरवाहे के एक बछड़े का शिकार किया और झाडिय़ों में घसीटकर ले जाने लगा।

डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया कि जैसे ही धर्मेंद्र बछड़े को बचाने के लिए बाघ की तरफ दौड़ा तो बाघ ने शिकार में बाधक बने चरवाहे पर अटैक कर दिया। बाघ ने युवक पर गले पर पंजा मारा इसके बाद उसकी छाती सहित पेट में वार कर मौत के घाट उतार दिया और फिर अपना शिकार इत्मिनान से खाता रहा। तभी साथी चरवाहों की नजर पड़ गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो बाघ वहां से भाग निकला। चरवाहों ने ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना बरही रेंज आरएफ-418, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है।