देश का सबसे लंबा रेलवे ग्रेड सेपरेटर बनाने वाली एलएंडटी कंपनी के 300 श्रमिकों ने किया काम बंद

कटनी। देश का सबसे लंबा रेलवे ग्रेड सेपरेटर निर्माण कर रही प्रतिष्ठित कंपनी एलएंडटी (लार्सन एंड टूब्रो) में कार्यरत श्रमिकों का सब्र अब जवाब दे गया है। मंगलवार को कंपनी में कार्यरत लगभग 300 श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर एनकेजे इलेक्ट्रिक लोको शेड गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन से क्षेत्र में अफरा-तफरी और हड़कंप की स्थिति बन गई। धरनारत श्रमिकों का आरोप है कि वे वर्ष 2021 से एलएंडटी कंपनी में लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज तक उनके वैधानिक श्रम अधिकारों से वंचित रखा गया है। श्रमिकों का कहना है कि न तो उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है और न ही वे सुविधाएं दी जा रही हैं, जो श्रम कानूनों के तहत उनका अधिकार हैं। श्रमिकों ने यह भी बताया कि लंबे समय से कंपनी प्रबंधन से शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

