राजस्व-पुलिस में बेहतर समन्वय से ही मजबूत होगी कानून व्यवस्था, इस बैठक में हुआ मंथन

राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के तहत सोमवार को हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम से निकली इस रैली को पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, यातायात नियमों के पालन और सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। रैली के दौरान हेलमेट पहनें-सुरक्षित रहें और सडक़ सुरक्षा, जीवन रक्षा जैसे संदेशों के माध्यम से आमजन को सतर्क किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सडक़ पर की गई छोटी-सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। आंकड़ों के अनुसार दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में सिर में गंभीर चोट से मृत्यु का खतरा अधिक रहता है, जबकि हेलमेट के नियमित उपयोग से गंभीर चोट की संभावना 60 से 70 प्रतिशत तक कम हो जाती है। इस दौरान एसपी विश्वकर्मा ने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं और परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पुलिस व नागरिकों के आपसी सहयोग से ही सडक़ दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। हेलमेट को कानून की मजबूरी नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा मानते हुए इसे अपनी आदत बनाएं और सुरक्षित यातायात संस्कृति को अपनाएं।