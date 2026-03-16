कौशाम्बी के अझुवा में बीज भंडार की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

कौशाम्बी जिले के अझुवा कस्बे में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बीज भंडार की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान में रखा बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया, वहीं सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई।