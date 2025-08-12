12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कौशाम्बी

बच्चों को खेलने भेजा फिर पत्नी का….कातिल ने बताई हैरान कर देने वाली वजह

सोमवार शाम करीब चार बजे फूलचंद्र और फूलमती के बीच विवाद हुआ। उस वक्त उसने बच्चों को घर के बाहर खेलने के लिए भेज दिया। इसके बाद वह पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया।

कौशाम्बी

Krishna Rai

Aug 12, 2025

कातिल ने बताई ये चौंकाने वाली वजह
कातिल ने बताई चौंकाने वाली वजह

कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र के नौढ़िया गांव में एक मजदूर ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। वारदात से पहले उसने अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज दिया था। नौढ़िया गांव निवासी फूलचंद्र का मझला बेटा दीपू ने बताया कि पिता इतना शक करते थे कि मां फूलमती को घर से बाहर निकलने तक नहीं देते थे। पानी लाने का काम भी उनके भाई-बहन करते थे। फूलचंद्र अक्सर मां से झगड़ा करता और मारपीट भी करता था।

फूलचंद्र और फूलमती के बीच हुआ था विवाद

सोमवार शाम करीब चार बजे फूलचंद्र और फूलमती के बीच विवाद हुआ। उस वक्त उसने बच्चों को घर के बाहर खेलने के लिए भेज दिया। इसके बाद वह पत्नी को एक कमरे में बंद कर चाकू से गला रेतकर मार दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर भाग गया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

थोड़ी देर बाद दीपू ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो मां का शव खून से लथपथ पड़ा था। उसने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी फूलचंद्र अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। मृतका के तीन बेटे और दो बेटियां हैं। बेटे दीपू की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारी सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि यह घटना घरेलू कलह के चलते हुई है। दोनों के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती रहती थी। इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि फूलचंद्र ने इतना भयानक कदम उठा लिया। पुलिस आरोपी को जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 11:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / बच्चों को खेलने भेजा फिर पत्नी का….कातिल ने बताई हैरान कर देने वाली वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.