बच्चों को खेलने भेजा फिर पत्नी का….कातिल ने बताई हैरान कर देने वाली वजह

कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र के नौढ़िया गांव में एक मजदूर ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। वारदात से पहले उसने अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज दिया था। नौढ़िया गांव निवासी फूलचंद्र का मझला बेटा दीपू ने बताया कि पिता इतना शक करते थे कि मां फूलमती को घर से बाहर निकलने तक नहीं देते थे। पानी लाने का काम भी उनके भाई-बहन करते थे। फूलचंद्र अक्सर मां से झगड़ा करता और मारपीट भी करता था।