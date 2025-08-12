बच्चों को खेलने भेजा फिर पत्नी का….कातिल ने बताई हैरान कर देने वाली वजह

कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र के नौढ़िया गांव में एक मजदूर ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। वारदात से पहले उसने अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज दिया था। नौढ़िया गांव निवासी फूलचंद्र का मझला बेटा दीपू ने बताया कि पिता इतना शक करते थे कि मां फूलमती को घर से बाहर निकलने तक नहीं देते थे। पानी लाने का काम भी उनके भाई-बहन करते थे। फूलचंद्र अक्सर मां से झगड़ा करता और मारपीट भी करता था।
सोमवार शाम करीब चार बजे फूलचंद्र और फूलमती के बीच विवाद हुआ। उस वक्त उसने बच्चों को घर के बाहर खेलने के लिए भेज दिया। इसके बाद वह पत्नी को एक कमरे में बंद कर चाकू से गला रेतकर मार दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर भाग गया।
थोड़ी देर बाद दीपू ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो मां का शव खून से लथपथ पड़ा था। उसने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी फूलचंद्र अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। मृतका के तीन बेटे और दो बेटियां हैं। बेटे दीपू की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारी सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि यह घटना घरेलू कलह के चलते हुई है। दोनों के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती रहती थी। इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि फूलचंद्र ने इतना भयानक कदम उठा लिया। पुलिस आरोपी को जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है।