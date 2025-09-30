कौशांबी में मूर्ति चोरी केस पलटा, दो दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी पर ही दर्ज हुआ मुकदमा

महिला का आरोप – बेटे को उठाकर बनाया चोर

सैयद सरावां गांव की रहने वाली विट्टन बेगम ने आरोप लगाया कि 10 अप्रैल को चरवा थाने के दारोगा और सिपाही उनके बेटे आरिफ को यह कहकर घर से ले गए कि उन्हें थाने की गाड़ी ठीक करानी है। अगले ही दिन पुलिस ने आरिफ को मूर्ति चोरी के आरोप में जेल भेज दिया।