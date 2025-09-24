CG News: 108 संजीवनी एक्सप्रेस में बच्ची का जन्म, मां और बेटी दोनों स्वस्थ

जानकारी के अनुसार ग्राम गोपालभवना निवासी गर्भवती महिला पूजा पति नीलकंठ चंद्राकर(22) को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरीया में भर्ती कराया। परंतु प्रसव जटिल होने के कारण गर्भवती महिला को उच्च संस्थान जिला अस्पताल कवर्धा के लिए रिफर किया गया( कवर्धा रिफर करने के लिए संजीवनी एक्सप्रेस वाहन 108 को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही संजीवनी एक्सप्रेस 108 के ईएमटी ओमप्रकाश सिन्हा व पायलट चंद्रप्रकाश भास्कर जिला अस्पताल कवर्धा के लिए रवाना हुए। रास्ते में रायपुर रोड रानीसागर के पहले गर्भवती महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी।