गैस सिलेंडर फटा, चाय दुकान में जोरदार ब्लास्ट से मची खलबली, बाल-बाल बचे लोग

CG News: कवर्धा शहर के चाय दुकान में तड़के चार बजे गैस सिलेण्डर ब्लास्ट हो गया। इससे दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दुकान का कोई सामान सही सलामत नहीं बचा। ( CG News) दुकान मलबे के ढेर में बदल गया। हालांकि जानमाल की हानि नहीं हुई।
घटना कवर्धा कोतवाली थानाक्षेत्र के लोहारा रोड किनारे एक चाय दुकान की है। वहां पर एक सिलेण्डर ब्लास्ट हो गया। किस्मत अच्छी थी कि घटना सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई। उस समय दुकान में कोई नहीं था, न ही दुकान के आसपास कोई था। धमाके के बाद जब आग के लपटे दुकान से बाहर निकली तो लोगों को जानकारी हुई। साथ ही दुकान से आग की लपटे निकलते बाजू में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना की वजह साफ नहीं है लेकिन गैस लीक होने व शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने और ब्लास्ट होने की वजह बताई जा रही है।
घटना स्थल के आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि शायद रात में दुकान बंद करने के समय कर्मचारियों ने गैस सिलेण्डर का नॉब बंद सही तरीके से नहीं किया गया होगा। वहीं रात में बार-बार ट्रीपिंग हो रही थी जिसके कारण संभवत: शॉर्ट सर्किट भी वजह हो सकती है।
आग लगने की वजह जो भी हो पर इस घटना ने लोगों को चिंता बढ़ा दी है। गैस सिलेण्डर जितना सुविधाजनक है उतना ही लापरवाही बरतने पर खतरनाक भी हो सकता है। साथ ही दुकानों में इन दिनों व्यवसायिक सिलेण्डरों की बजाय घरेलू सिलेण्डर का उपयोग करते हैं, जिनकी जांच खाद्य विभाग नहीं कर पा रहा है। कभी कभार औपचारिकता के लिए कुछ हॉटल में जांच कर खानापूर्ति की जाती है।