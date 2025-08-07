गैस सिलेंडर फटा, चाय दुकान में जोरदार ब्लास्ट से मची खलबली, बाल-बाल बचे लोग

घटना कवर्धा कोतवाली थानाक्षेत्र के लोहारा रोड किनारे एक चाय दुकान की है। वहां पर एक सिलेण्डर ब्लास्ट हो गया। किस्मत अच्छी थी कि घटना सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई। उस समय दुकान में कोई नहीं था, न ही दुकान के आसपास कोई था। धमाके के बाद जब आग के लपटे दुकान से बाहर निकली तो लोगों को जानकारी हुई। साथ ही दुकान से आग की लपटे निकलते बाजू में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना की वजह साफ नहीं है लेकिन गैस लीक होने व शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने और ब्लास्ट होने की वजह बताई जा रही है।