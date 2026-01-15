बड़ी सौगात: विधायक ने 16 करोड़ से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन, मिलेगी आवागमन की सुविधा

विधायक बोहरा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्राम दानीघटोली से देवदहरा तक 16.10 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमिपूजन किया, जिसकी लागत 10 करोड़ 90 लाख 54 हजार है। वहीं नवागांव खुर्द से पैलपार तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमिपूजन किया गया, जिसकी लागत 2 करोड़ 71 लाख 42 हजार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत सूरजपुरा से ढोरली 2.50 किमी सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ 14 लाख 29 हजार। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत ग्राम गौरमाटी में 33 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया।