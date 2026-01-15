बड़ी सौगात: विधायक ने 16 करोड़ से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन, मिलेगी आवागमन की सुविधा

विधायक ने किया भूमिपूजन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधायक भावना बोहरा के सतत प्रयासों से क्षेत्र के गांव-गांव तक विकास की किरण पहुंच रही है।
इसी कड़ी में विधायक भावना बोहरा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं ग्राम गौरव पथ योजना के तहत कुल 16 करोड़ 9 लाख 25 हजार की लागत से प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। इन सड़क परियोजनाओं से न केवल वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी, बल्कि ग्रामीण आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई गति मिलेगी।
विधायक बोहरा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्राम दानीघटोली से देवदहरा तक 16.10 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमिपूजन किया, जिसकी लागत 10 करोड़ 90 लाख 54 हजार है। वहीं नवागांव खुर्द से पैलपार तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमिपूजन किया गया, जिसकी लागत 2 करोड़ 71 लाख 42 हजार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत सूरजपुरा से ढोरली 2.50 किमी सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ 14 लाख 29 हजार। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत ग्राम गौरमाटी में 33 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया।
वहीं ग्राम दानीघटोली-देवदहरा मार्ग के निर्माण से दानीघटोली, गेंदपुर, रुसे, सिंघौरी, गोरखपुर, बंधी, अमलीडीह, देवदहरा सहित आसपास के गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं नवागांव खुर्द, पैलपार सडक़ से पैलपार, गोरखपुर, हरदी, रगरा, नवागांव, कोसमन्दा, गौरमाटी, वीरेंद्रनगर समेत अनेक गांवों को बारहमासी आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन योजना सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से पंडरिया विधानसभा के गांव, नगर, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं।
विधायक बोहरा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र, प्रदेश और देश के विकास की राह गांवों के सर्वांगीण विकास से होकर गुजरती है। सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव तक सुरक्षित, सुदृढ़ और सर्व मौसम सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बारहमासी सड़कों से ग्रामीणों को बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पोषण, आपदा प्रबंधन और दैनिक आवागमन में व्यापक सुविधा मिलेगी, जिससे सामाजिक.आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य रोशन दुबे, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा अध्यक्ष दुर्गा सिंह, रणवीरपुर मंडल अध्यक्ष नरेश साहू, जनपद सदस्य रुखमणी कौशिक, कुलदीप मारकण्डे, दारासिंह राजपूत, धरमपाल कौशिक बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
भावना बोहरा ने कहा कि बीते दो वर्षों में पंडरिया विधानसभा में जनता की बहुप्रतीक्षित मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया गया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण व अधोसंरचना निर्माण कार्य निरंतर जारी हैं। सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और तय समयसीमा में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
