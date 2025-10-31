MLA बोहरा की पहल पर पंडरिया को मिला बड़ा विकास पैकेज, 2.80 करोड़ से होंगे 55 विकास कार्य, नगर को मिलेगी नई पहचान

निरंतर स्वीकृत हो रहे विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं से आज पंडरिया नगर की तस्वीर बदल रही है। हाल ही में नगर पालिका परिषद पंडरिया में 55 विकास एवं अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 2 करोड़ 80 लाख 98 हजार रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त हुई है। इन स्वीकृत कार्यों में किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, पेयजल व्यवस्था, सीसी रोड, नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक, स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट लाइट, विद्युत पोल और सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से नगर की आर्थिक गतिविधियां, सशक्त होंगी, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।