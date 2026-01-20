छत्तीसगढ़ में दहेज के लिए महिला की हत्या! पति ने पहले पिता फिर… जहर देकर उतारा मौत के घाट

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र के महाराटोला गांव में दहेज के लिए एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति जोहन साहू पर आरोप है कि उसने पहले अपनी पत्नी लोकेश्वरी की पिटाई की और फिर उसे जहर पिलाकर हत्या कर दी।