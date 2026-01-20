20 जनवरी 2026,

मंगलवार

कवर्धा

छत्तीसगढ़ में दहेज के लिए महिला की हत्या! पति ने पहले पिता फिर… जहर देकर उतारा मौत के घाट

CG Murder News: कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र के महाराटोला गांव में दहेज के लिए एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

कवर्धा

image

Shradha Jaiswal

Jan 20, 2026

छत्तीसगढ़ में दहेज के लिए महिला की हत्या! पति ने पहले पिता फिर.. जहर देकर उतारा मौत के घाट(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में दहेज के लिए महिला की हत्या! पति ने पहले पिता फिर.. जहर देकर उतारा मौत के घाट(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र के महाराटोला गांव में दहेज के लिए एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पति जोहन साहू पर आरोप है कि उसने पहले अपनी पत्नी लोकेश्वरी की पिटाई की और फिर उसे जहर पिलाकर हत्या कर दी।

CG Murder News: अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान हुई मौत

घटना के बाद आरोपी ने पत्नी को लोहारा अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। इलाज के दौरान लोकेश्वरी को मृत घोषित कर दिया गया।

मायके पक्ष ने लगाया ससुराल पर हत्या का आरोप

मृतका के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि ससुराल पक्ष के लोग मिलकर लोकेश्वरी के साथ मारपीट की और जहर पिलाकर हत्या की। परिजनों ने आरोपी के माता-पिता की भी घटना में संलिप्तता का आरोप लगाया।

आरोपी पति गिरफ्तार, ससुराल पक्ष की भूमिका की जांच

कबीरधाम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गांव में मातम और परिजनों का बुरा हाल

इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है। परिजन रो-रोकर बुरे हालात में हैं। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

20 Jan 2026 02:39 pm

