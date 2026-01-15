चूहा खा गया 7 करोड़ का धान! अमित जोगी ने जारी किया मुसवा पोस्टर, सरकार पर बोला हमला

CG Dhan Scam: कवर्धा जिले में धान खरीदी को लेकर सामने आए कथित करोड़ों के घोटाले के विरोध में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने बुधवार को व्यापक प्रदर्शन किया। ( CG Dhan Scam ) पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पहले चारभाठा धान संग्रहण केंद्र में तथाकथित चूहा खोज अभियान चलाया और इसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। पूरे घटनाक्रम ने जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और धान भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।