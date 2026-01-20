शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कवर्धा में प्रदर्शन, तुरंत कार्रवाई की मांग ( Photo - Patrika )
Magh Mela 2026: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्यों के साथ उत्तरप्रदेश में हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध को लेकर कवर्धा में प्रदर्शन हुआ। सनातन समाज के लोग सड़क पर उतर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारोबाजी। प्रदर्शनकारियों ने सिग्नल चौक पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर विरोध जताया।
वहीं कथित दुर्व्यवहार की घटना को किसी एक संत का नहीं, बल्कि पूरे सनातन हिंदू समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला होना बताया। प्रदर्शन के बाद सनातन हिंदू समाज ने ज्ञापन सौंपा। जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा कि योगी सरकार के उन अफसरों को बर्खास्त किया जाए जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार हैं।
दरअसल, प्रयागराज संगम पर माघ मेले का आयोजन चल रहा है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की कोशिश की। इस बात से नाराज हिंदू समाज के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
