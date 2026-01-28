IPS धर्मेंद्र सिंह का छलका दर्द.. कहा- जानबूझकर पदोन्नति से किया वंचित, CM साय को पत्र लिखकर बताई पीड़ा

पुलिस अधीक्षक ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 के तहत समान अवसर के अधिकार का खुला उल्लंघन बताया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि समान परिस्थिति वाले अधिकारियों को पदोन्नत किया गया, जबकि उनके साथ भेदभाव किया गया, जिससे उनका मनोबल आहत हुआ है। कवर्धा एसपी का पत्र सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।