CG Accident: चिल्फी घाटी में दर्दनाक हादसा, ट्रक के नीचे दबकर युवक की गई जान

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि चिल्फीघाटी में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने घाट क्षेत्र में सख्त यातायात नियंत्रण और स्पीड पर रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।