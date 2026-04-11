11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG Double Murder Case: प्रेमिका और उसकी मां की हत्या, लिव इन पार्टनर को डबल आजीवन कारावास की सजा

CG Double Murder Case: आरोपी ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। घटनास्थल से ताला काटने के औजार, दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई, जो मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Apr 11, 2026

CG Double Murder Case: प्रेमिका और उसकी मां की हत्या, लिव इन पार्टनर को डबल आजीवन कारावास की सजा

CG Double Murder Case: कवर्धा में चर्चित मां-बेटी दोहरे हत्याकांड में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी अश्वनी पांडेय को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक मामले में 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा साक्ष्य मिटाने के अपराध में सात वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना भी निर्धारित किया गया है।

यह था मामला

फरवरी 2024 में एसपी कार्यालय से करीब 100 मीटर दूर एक मकान से पार्वती वैष्णव (60) और उनकी बेटी वसुंधरा वैष्णव (35) के शव बरामद हुए थे, जिससे शहर में सनसनी फैल गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि वसुंधरा और अश्वनी के बीच प्रेम संबंध था। शादी को लेकर विवाद बढऩे पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद उसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि

दोनों शवों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमॉर्टम में स्पष्ट हुआ कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई है। मृतकों के शरीर पर संघर्ष के निशान भी पाए गए, जिससे यह साबित हुआ कि हत्या से पहले उन्होंने विरोध किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। घटनास्थल से ताला काटने के औजार, दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई, जो मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने। अदालत ने इन्हें निर्णायक मानते हुए आरोपी को धारा 201 के तहत भी दोषी ठहराया।

बलौदाबाजार कोर्ट ने भी सुनाया ऐतिहासिक फैसला

बलौदाबाजार जिला न्यायालय में मां और बेटी की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सनसनीखेज मामला कसडोल थाना के भदरा गांव का है, जहां 28 जुलाई 2024 को मां और उसकी बेटी की अधजली लाश उनके ही घर में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया थ। मृतका संतोषी साहू और उसकी पुत्री ममता साहू की हत्या ने उस समय पूरे जिले को झकझोर दिया था।

घर के भीतर जली हुई अवस्था में शव मिलने से मामला और भी रहस्यमय बन गया था। घटना के समय परिवार का एक सदस्य गांव से बाहर गया हुआ था, जिसके कारण घर में केवल मां और बेटी ही मौजूद थीं. इसी दौरान जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Apr 2026 02:25 pm

Published on:

11 Apr 2026 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG Double Murder Case: प्रेमिका और उसकी मां की हत्या, लिव इन पार्टनर को डबल आजीवन कारावास की सजा

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Kawardha News: बड़ी सौगात: 50 लाख की लागत से लगा 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर, इन 12 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

बढ़ी विद्युत क्षमता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना में बड़ा अपडेट, इस तारीख तक नहीं कराया e-KYC तो रुकेगा लाभ! देखें

महतारी वंदन योजना (photo-patrika)
कवर्धा

आकाशीय बिजली का कहर! भेड़-बकरी चराने गए अधेड़ की मौत

lightning strike death: आकाशीय बिजली का कहर! भेड़-बकरी चराने गए अधेड़ की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़(photo-patrika)
कवर्धा

CG Rape Case: युवती ने होटल बुलाकर लड़के से किया रेप, सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात

CG Rape Case: युवती ने होटल बुलाकर लड़के से किया रेप, सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात
कवर्धा

पहले की ऑनलाइन फ्रेंडशिप, फिर होटल बुलाकर नाबालिग के साथ किया गंदा काम, आरोपी महिला गिरफ्तार

होटल बुलाकर नाबालिग से अनाचार (photo source- Patrika)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.