lightning strike death: आकाशीय बिजली का कहर! भेड़-बकरी चराने गए अधेड़ की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बारिश से बचने के लिए नेन सिंह पास ही एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे उसी पेड़ पर गिर गई। बिजली की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा इतना भयावह था कि नेन सिंह धुर्वे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसपास मौजूद अन्य साथियों में इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और सभी सहम गए।