Kawardha News: बड़ी सौगात: 50 लाख की लागत से लगा 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर, इन 12 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

नई व्यवस्था लागू होने के बाद लंबे समय से चली आ रही लो वोल्टेज और ओवरलोडिंग की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलों के सीजन में बढ़ने वाले बिजली लोड के दौरान अब किसानों को बार-बार बिजली कटौती और वोल्टेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।