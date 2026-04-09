impact of war: गांव की रसोई तक पहुंचा गैस संकट, कंडे-लकड़ी की बढ़ी मांग, ग्रामीणों ने फिर अपनाया चूल्हा युग

गैस की अनुपलब्धता ने कंडों (छेने) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है। शहर के लोग अब ईंधन की तलाश में गांवों का रुख कर रहे हैं, जिससे इनकी कीमतों में भी तेजी आई है। महिलाएं सुबह-सुबह सडक़ों पर टोकरी लेकर गोबर इकठ्ठा करती नजर आ रही हैं, ताकि घर का चूल्हा जल सके। वहीं, ग्रामीण इलाकों में लोग नदी, तालाब और नर्सरी के पास सूखी लकडिय़ां जुटाने में लगे हैं। महिलाओं का कहना है कि गैस की ऊंची कीमतों और लंबी प्रतीक्षा से बेहतर है कि वे खुद ईंधन का इंतजाम करें। सुबह से जुटाई लकड़ी से करीब 20-25 दिनों का गुजारा हो रहा है।