CG News: पहाड़ों के पार पहुंचा विकास, सेजाडीह में पहली पक्की सड़क, कभी पैदल सफर भी था मुश्किल

सेजाडीह गांव विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय का निवास क्षेत्र है। सेजाडीह ग्राम पंचायत अमनिया का आश्रित गांव है। गांव तक पहुंचने के लिए केवल संकरे और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते ही सहारा थे, जिन पर पैदल चलना भी चुनौतीपूर्ण था। गांव में पहली से पांचवी तक के लिए स्कूल है। सबसे पास उपस्वास्थ्य केंद्र पुटपुटा और पोलमी करीब 10 किमी दूर है, जिसके कारण जब कोई बीमार होता या फिर गर्भवती महिला को घाट से पहाड़ी होकर नीचे उतारना पड़ता था। क्योंकि वहां तक वाहन नहीं पहुंच पाते थे। बारिश के दिनों में गांव लगभग पूरी तरह कट जाता था।