बंदूक की जगह अब विकास की आवाज, माओवाद के साये से निकलकर कोलेंग वनांचल में बदली तस्वीर, जानें कैसे

15 नक्सलियों के बदलेंगे जिंदगी के मायने, बन रहे वोटर-ID और आधार, शासन देगा रोजगार- वनांचल क्षेत्र में कभी दहशतगर्दी का पर्याय रहे नक्सली अब आम जनजीवन में लौटने की राह पर हैं। राजनांदगांव जिले में पिछले तीन महीनों में 15 दुर्दांत नक्सलियों ने शासन की पुनर्वास नीति पर भरोसा जताते हुए आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कई लोग वर्षों तक जंगल और बीहड़ में रहकर नक्सलवाद की गतिविधियों में शामिल रहे थे। अब ये सभी मुख्यधारा में शामिल होकर सामान्य जीवन व्यतीत करने की तैयारी में जुट गए हैं… पूरी खबर पढ़े