कारोबारी ने परिवार समेत खाया जहर, सुसाइड नोट में लिखा, मेरे करोडों रुपए वापस नहीं किए, अब..

वर्ष 2020 से 2025 तक उसे चार ट्रेडर्स के नाम पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए, लेकिन उसने राशि वापस नहीं किए। जब भी रुपए की मांग करता टाल मटोल करता। कुछ माह पूर्व से तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो करना है कर लो रुपए वापस कर नहीं करुंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी पीडि़त के पास है। आखिर में तंग आकर उसने अपने परिवार के साथ जान देने की सोची। वहीं इस मामल में अधिकारियों का कहना है कि नोट की सत्यता और उसमें लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी बयान दर्ज नहीं हो सका है।