CG News: चिल्फीघाटी में फंसा ट्रेलर, दोनों ओर 10 किलोमीटर का लंबा जाम

मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास चिल्फीघाटी के मोड़ पर एक ट्रेलर नाली में उतर गया। वहीं आगे से एक ट्रेलर चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाकर फंसा दिया, जिसके कारण दोनों ओर लंबी कतार लग गई है। चिल्फीघाटी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वाहन ऐसा फंसा कि उसे वहां से हटाने में काफी दिक्कत हुई।