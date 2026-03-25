जलापूर्ति : 10 हजार नल कनेक्शन अवैध, 2 गुना भरना होगा चार्ज

निगम आयुक्त ने समिति अध्यक्ष ने कमिश्नर से कहा है कि प्रत्येक वार्ड में ऐसे नालों को चिन्हित किया जाए जो जलापूर्ति के दौरान लीकेज हैं उन पर भी जवाबदेही तय करें। फील्ड के कर्मचारी पहले चिन्हित करें । सुधार की समझाइश दें। इसके बाद भी लीकेज में सुधार नहीं हो रहा है तो सामान्य जुर्माना करें । 24 घंटे की मोहलत के बाद भी भी नल का पानी व्यर्थ में बह रहा है तो ऐसे लोगों पर 1000 का जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की जाए। जिससे जरूरतमंद लोगों को निर्धारित समय पर पानी मिल सके।